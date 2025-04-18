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≡ Преступники спешат “на помощь”: как мошенники прикидываются юристами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51570
Преступники спешат “на помощь”: как мошенники прикидываются юристами
Отправлено: 18.04.25 - 15:24
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Человек, которого только что ограбили мошенники, находится в отчаянии. Он готов просить о помощи кого угодно: друзей, полицейских, незнакомцев на интернет-форумах. Мошенники тоже об этом знают, и активно используют. В этом тексте рассказываем о схеме мошенничества с “юристами”.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7525
Re: Преступники спешат “на помощь”: как мошенники прикидываются...
Отправлено: 18.04.25 - 15:24
#1
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Ей богу, не хотел я это имя вспоминать, но название статьи само навеяло воспоминаниями. Несколько лет чел работал на меня,представлял мои интересы в разных учереждениях,в то время каждый чиновник мог любого предпринимателя грузить, однако я никак не ожидал от своего работника подлости,ибо все варились в одном котлет на выживаемость. Пусть форум напомнит о ком идет речь, иначе я заново начну это имя нарицать
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2021
Re: Преступники спешат “на помощь”: как мошенники прикидываются...
Отправлено: 20.04.25 - 14:01
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Знаем - знаем твоего обидчика.
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