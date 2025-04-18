Re: Преступники спешат “на помощь”: как мошенники прикидываются...

Отправлено: - 15:24

Ей богу, не хотел я это имя вспоминать, но название статьи само навеяло воспоминаниями. Несколько лет чел работал на меня,представлял мои интересы в разных учереждениях,в то время каждый чиновник мог любого предпринимателя грузить, однако я никак не ожидал от своего работника подлости,ибо все варились в одном котлет на выживаемость. Пусть форум напомнит о ком идет речь, иначе я заново начну это имя нарицать