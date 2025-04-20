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Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51568
Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 11:07
И вовсе не комильфо министру одного государства тоном «старшего брата» публично порицать позицию президента другого государства! Тем более, речь идет о Казахстане, внешняя политика которого всегда была корректна по отношению к своему соседу и союзнику. Или мы уже не друзья?
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Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 217
Re: Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 11:07
причитал статью, не впечатлило. Дай ка думаю посмотрю кто этот деятель и чем он был занят все эти годы. вот что выдала википедия: Занимал различные должности, включая заместителя председателя Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи, заместителя министра по делам молодёжи, туризма и спорта Республики Казахстан, пресс-секретаря премьер-министра Республики Казахстан А.М. Кажегельдина и пресс-секретаря Союза промышленников и предпринимателей Казахстана. Ну что ж всё ясно, и молодёжная у нас политика стала на высоте и промышленность поднялась выше уровня китайской, да? Вот так везде! бла бла бла! боитесь чтоб вас не были??? так нужно было заниматься делами молодёжи так чтоб это и мы родители почувствовали! а мы видели что было при первом и молодежь выросла глядя на вас там его окружающих, а сейчас вы тут да ещё на пасху выпрыгнули! Для чего? масла в огонь подлить? Я думая не иначе!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27364
Re: Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 11:20
Ну по факту, право на самоопределение действительно есть в уставе ООН. И действительно возникают противоречия со статьей о территориальной целостности. Надо эти два момента юридически разрулить, чтобы не было коллизии. Как вариант, нужно учитывать связь между правительством, претендующим на территориальную целостность, и народом, желающим воспользоваться правом на самоопределение. Ну или прийдётся право на самоопределение убирать из устава ООН, во избежание конфликтов в будущем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 971
Re: Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 11:34
Косанова читать после выборов - себя не уважать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17989
Re: Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 12:17
Цитата:
Смотри какая история
Ничего там сложного нет
В твоей стране под названием Канада есть провинция Квебек и она является автономией проживания французского населения и они в любой момент могут отделится
А вот например в Сербии была такая автономная область Косово и там начали селится мигранты из Албании и вот они почему-то решили что Косово не должно быть в составе Сербии и решили отделится
Фактически тоже автономия но автономия без права выхода а албанцы решили им можно. А зачем албанцам отделятся если у них за забором своя же такая же албанская республика есть? Мир этого не понял
И поэтому статус Косово противоречив
В то числе тот же лавров не поддерживает независимость Косово где большинство албанцев решило объявить независимость
Но при этом лавров что то там мяукает про то что народы имеют право на самоопределение имея ввиду естественно случай с русскими на Донбассе где у них даже автономии не было. Зачем русским на Донбассе автономия в чужом государстве если зазором у них свое же есть?
И такой логикой татары и башкиры получается завтра независимость объявят. Весь Кавказ, Сибирь
Лавров вообще вкурсе что Россия не цельная страна а лоскутное одеяло из разных стран и народов? У Ингерманландии вообще толком государства нет а они может тоже хотят?
maxsaf:
Ну по факту, право на самоопределение действительно есть в уставе ООН. И действительно возникают противоречия со статьей о территориальной целостности. Надо эти два момента юридически разрулить, чтобы не было коллизии. Как вариант, нужно учитывать связь между правительством, претендующим на территориальную целостность, и народом, желающим воспользоваться правом на самоопределение.
Ну по факту, право на самоопределение действительно есть в уставе ООН. И действительно возникают противоречия со статьей о территориальной целостности. Надо эти два момента юридически разрулить, чтобы не было коллизии. Как вариант, нужно учитывать связь между правительством, претендующим на территориальную целостность, и народом, желающим воспользоваться правом на самоопределение.
Смотри какая история
Ничего там сложного нет
В твоей стране под названием Канада есть провинция Квебек и она является автономией проживания французского населения и они в любой момент могут отделится
А вот например в Сербии была такая автономная область Косово и там начали селится мигранты из Албании и вот они почему-то решили что Косово не должно быть в составе Сербии и решили отделится
Фактически тоже автономия но автономия без права выхода а албанцы решили им можно. А зачем албанцам отделятся если у них за забором своя же такая же албанская республика есть? Мир этого не понял
И поэтому статус Косово противоречив
В то числе тот же лавров не поддерживает независимость Косово где большинство албанцев решило объявить независимость
Но при этом лавров что то там мяукает про то что народы имеют право на самоопределение имея ввиду естественно случай с русскими на Донбассе где у них даже автономии не было. Зачем русским на Донбассе автономия в чужом государстве если зазором у них свое же есть?
И такой логикой татары и башкиры получается завтра независимость объявят. Весь Кавказ, Сибирь
Лавров вообще вкурсе что Россия не цельная страна а лоскутное одеяло из разных стран и народов? У Ингерманландии вообще толком государства нет а они может тоже хотят?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16413
Re: Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 12:21
Цитата:
Да ладно свистеть то)
Миграниы в РФ живут припиваючи, лучше и свободнее чем у себя на малой родине.
P.S Меня сегодня все знакомые казахи с праздником пасхи поздравляют. В магазин захожу а мне наши продавцы-казахи Христос воскрес. Васап весь в пасках. у нас самая хорошая страна их тех где я побывал.
издевательств российских силовиков над трудовыми мигрантами из Кыргызстана
Да ладно свистеть то)
Миграниы в РФ живут припиваючи, лучше и свободнее чем у себя на малой родине.
P.S Меня сегодня все знакомые казахи с праздником пасхи поздравляют. В магазин захожу а мне наши продавцы-казахи Христос воскрес. Васап весь в пасках. у нас самая хорошая страна их тех где я побывал.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 217
Re: Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 12:26
у нас самая хорошая страна их тех где я побывал. Совершенно верно! Вот это и нужно сохранить , передать детям и внукам! Вот смотрю я на этих политиков просроченных и думаю, что вам тихо то не сидится? Вам выпал шанс что то изменить в лючшую сторону, вы его профукали в череде бесконечных подковёрных игр и жажде наживы! Нельзя дыважды войти в одну и ту же реку!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17989
Re: Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 13:26
Цитата:
Бред просто надо посмотреть в процентном соотношении сколько русских и не русских на фронте и окажется что русским вполне нормально стрелять в украинцев
А если посмотреть на командный состав котрый отдает задачи бомбить города то вообще там 100% одни русские
Просто есть перекос в части сдающихся кавказцев и азиатов в украинский плен, поэтому и кажется что русские вообще не воюют
Кавказцы и азиаты не понимают за чё гибнуть, поэтому сдаться для них значит выжить
А русские про плен имеют какие-то не хорошие опасения видимо поэтому сотри роликов как бойцы кончают самоубийством в окопах.
Кара-мурза либо глупый либо недолекий
Как можно писать о том что кому то там психологически сложно стрелять в братьев когда в России была страшнейшая гражданская война
Где друг в друга не то что близкие народы стреляли а прямо родственники часто из одной семьи
одна причина, по которой Министерство обороны России привлекает так много представителей национальных меньшинств - потому что, как оказалось, русским психологически действительно тяжело убивать украинцев. Потому что мы - один народ. Это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти одинаковый язык, одна и та же религия, века общей истории. Но, если это кто-то из другой культуры, якобы это проще.
Бред просто надо посмотреть в процентном соотношении сколько русских и не русских на фронте и окажется что русским вполне нормально стрелять в украинцев
А если посмотреть на командный состав котрый отдает задачи бомбить города то вообще там 100% одни русские
Просто есть перекос в части сдающихся кавказцев и азиатов в украинский плен, поэтому и кажется что русские вообще не воюют
Кавказцы и азиаты не понимают за чё гибнуть, поэтому сдаться для них значит выжить
А русские про плен имеют какие-то не хорошие опасения видимо поэтому сотри роликов как бойцы кончают самоубийством в окопах.
Кара-мурза либо глупый либо недолекий
Как можно писать о том что кому то там психологически сложно стрелять в братьев когда в России была страшнейшая гражданская война
Где друг в друга не то что близкие народы стреляли а прямо родственники часто из одной семьи
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17989
Re: Амиржан КОСАНОВ: Когда в друзьях согласия нет
Отправлено: 20.04.25 - 13:27
Цитата:
Вот щас не понятно
Человек с ником zanoZOV о какой стране речь ведёт?
ZanoZOV:
у нас самая хорошая страна их тех где я побывал. Совершенно верно! Вот это и нужно сохранить
у нас самая хорошая страна их тех где я побывал. Совершенно верно! Вот это и нужно сохранить
Вот щас не понятно
Человек с ником zanoZOV о какой стране речь ведёт?
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