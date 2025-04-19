Отправлено: - 09:10

Skeptic:

Вы можете целыми днями освобождение территории Украины от нацизма называть агрессией, суть и цели СВО от этого не изменятся. Когда СВО закончится и пройдёт суд над преступниками, с этим фактом вынужден будет согласиться весь мир. А вы здесь будете выглядеть глупо.

[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2025 - 10:14]

Цитата:Вот вы точно сказочник и фантазёр, для настоящих украинцев не безразличны их будущее и судьба, где они будут в цивилизованном мире или не особо цивилизованном с их глубинным и ядрёным народом и властьюЕсли в скором времени не будет перемирия, тогда война будет идти ещё долго, 2-3 года и более. Россияне хотели захватит Павлоград (развита оборонная промышленность), далее расшириться и контролировать весь левый берег до Днепра. Сил и средств было недостаточно, перебросили значительную часть войск из покровского выступа районы Торецка, Лимана и Часов Яра, в сторону Константиновки, Краматорска, Северска и Славянска, следует отметить, что Часов Яр частично под контроль взяли, от него до Краматорска 25 километров. Значит цель полный захват Донбасса. Если будут прогрызать постепенно оборону, украинцы будут отступать на запад и где уже подготовлены мощные оборонные сооружения, поэтому война может продлится ещё долго.В настоящее время старушка Европа просыпается и хочет помогать Украине кроме представления собственного вооружения, также поддержать и развить их ВПК. Эксперты и сказочники подхватывают и говорят Д.Трамп может слиться и сдуться, будем наблюдать. Тут на форуме сказочники говорили, вот Д.Трамп сказал, что помощь Украине оказана на 300-350 миллиардов долларов. При этом Конгресс США отмечал, что выделил Украине с начала военной операции 182,99 миллиард долларов. У Пентагона свои цифры были, ранее отмечали. В конечном результате администрация Д.Трампа остановилась на цифре 100 миллиардов долларов. Будем наблюдать за развитием событий.