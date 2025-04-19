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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 21:23
Цитата:
Вы попробуйте для начала узнать определение терминов "нацизм" и "агрессор".
Kairat stayer:
Нет там нацистов, по мировому праву кто напал тот агрессор
Нет там нацистов, по мировому праву кто напал тот агрессор
Вы попробуйте для начала узнать определение терминов "нацизм" и "агрессор".
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1512
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 21:50
Аа! Так это всего лишь навсего миссианские порывы. Ну тогда поделом, пусть с грядок налоги платят раз такие дураки. И в числах уменьшаются, поскольку такая недалекая субстанция с претензией действительно нафиг не нужна.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 22:46
Цитата:
----Да не путайте вы народ и власть !
Kairat stayer:
Увидите, это на десятилетия,
Увидите, это на десятилетия,
----Да не путайте вы народ и власть !
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16412
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 06:44
Христос кайта тiрiлдi
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 08:43
Цитата:
Воистину воскресе!
Всех православных с праздником!
Vit:
Христос кайта тiрiлдi
Христос кайта тiрiлдi
Воистину воскресе!
Всех православных с праздником!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 08:46
Цитата:
Пока глубинный и ядрёный народ делает что скажут власти, правда не все.
С обоих сторон конфликта, есть жертвы и это бесследно не пройдёт.
Гога:
----Да не путайте вы народ и власть !
----Да не путайте вы народ и власть !
Пока глубинный и ядрёный народ делает что скажут власти, правда не все.
С обоих сторон конфликта, есть жертвы и это бесследно не пройдёт.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 09:10
Цитата:
Вот вы точно сказочник и фантазёр, для настоящих украинцев не безразличны их будущее и судьба, где они будут в цивилизованном мире или не особо цивилизованном с их глубинным и ядрёным народом и властью .
Если в скором времени не будет перемирия, тогда война будет идти ещё долго, 2-3 года и более. Россияне хотели захватит Павлоград (развита оборонная промышленность), далее расшириться и контролировать весь левый берег до Днепра. Сил и средств было недостаточно, перебросили значительную часть войск из покровского выступа районы Торецка, Лимана и Часов Яра, в сторону Константиновки, Краматорска, Северска и Славянска, следует отметить, что Часов Яр частично под контроль взяли, от него до Краматорска 25 километров. Значит цель полный захват Донбасса. Если будут прогрызать постепенно оборону, украинцы будут отступать на запад и где уже подготовлены мощные оборонные сооружения, поэтому война может продлится ещё долго.
В настоящее время старушка Европа просыпается и хочет помогать Украине кроме представления собственного вооружения, также поддержать и развить их ВПК. Эксперты и сказочники подхватывают и говорят Д.Трамп может слиться и сдуться, будем наблюдать. Тут на форуме сказочники говорили, вот Д.Трамп сказал, что помощь Украине оказана на 300-350 миллиардов долларов. При этом Конгресс США отмечал, что выделил Украине с начала военной операции 182,99 миллиард долларов. У Пентагона свои цифры были, ранее отмечали. В конечном результате администрация Д.Трампа остановилась на цифре 100 миллиардов долларов. Будем наблюдать за развитием событий.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2025 - 10:14]
Skeptic:
Вы можете целыми днями освобождение территории Украины от нацизма называть агрессией, суть и цели СВО от этого не изменятся. Когда СВО закончится и пройдёт суд над преступниками, с этим фактом вынужден будет согласиться весь мир. А вы здесь будете выглядеть глупо.
Вы можете целыми днями освобождение территории Украины от нацизма называть агрессией, суть и цели СВО от этого не изменятся. Когда СВО закончится и пройдёт суд над преступниками, с этим фактом вынужден будет согласиться весь мир. А вы здесь будете выглядеть глупо.
Вот вы точно сказочник и фантазёр, для настоящих украинцев не безразличны их будущее и судьба, где они будут в цивилизованном мире или не особо цивилизованном с их глубинным и ядрёным народом и властью .
Если в скором времени не будет перемирия, тогда война будет идти ещё долго, 2-3 года и более. Россияне хотели захватит Павлоград (развита оборонная промышленность), далее расшириться и контролировать весь левый берег до Днепра. Сил и средств было недостаточно, перебросили значительную часть войск из покровского выступа районы Торецка, Лимана и Часов Яра, в сторону Константиновки, Краматорска, Северска и Славянска, следует отметить, что Часов Яр частично под контроль взяли, от него до Краматорска 25 километров. Значит цель полный захват Донбасса. Если будут прогрызать постепенно оборону, украинцы будут отступать на запад и где уже подготовлены мощные оборонные сооружения, поэтому война может продлится ещё долго.
В настоящее время старушка Европа просыпается и хочет помогать Украине кроме представления собственного вооружения, также поддержать и развить их ВПК. Эксперты и сказочники подхватывают и говорят Д.Трамп может слиться и сдуться, будем наблюдать. Тут на форуме сказочники говорили, вот Д.Трамп сказал, что помощь Украине оказана на 300-350 миллиардов долларов. При этом Конгресс США отмечал, что выделил Украине с начала военной операции 182,99 миллиард долларов. У Пентагона свои цифры были, ранее отмечали. В конечном результате администрация Д.Трампа остановилась на цифре 100 миллиардов долларов. Будем наблюдать за развитием событий.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2025 - 10:14]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 09:22
Цитата:
Термин денафикация начало звучать аккурат перед вторжением, до этого даже на форуме наши сказочники и ура патриоты поддавшись пропаганде россиян отмечали, что не нападут, просто в Беларусь проводят совместные учения, у них своих земель хватает и.т.д. Потом резко переобулись и начали говорить, что проводят денафикацию и демилитаризацию, что братски и один народ конечно не стали упоминать, потому что, потуму чта, анау-мынау (то-да-сё) так разъяснили по телевизору. Уже пропаганда практически так не говорит. Но вы твердите, это возможно по тому, что вы якобы не смотрите федеральные каналы.
Формулировку страна агрессор не я придумал, было голосование в ООН и из более 140 стран голосовавших 122 не поддержали агрессию, если не ошибаюсь более 80% стран получается, из проголосовавших. Приняли соответствую резолюцию, которая имеет силу в международном правовом поле, тут всё без обмана, ранее обсуждали. .
[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2025 - 10:27]
Skeptic:
Вы попробуйте для начала узнать определение терминов "нацизм" и "агрессор".
Вы попробуйте для начала узнать определение терминов "нацизм" и "агрессор".
Термин денафикация начало звучать аккурат перед вторжением, до этого даже на форуме наши сказочники и ура патриоты поддавшись пропаганде россиян отмечали, что не нападут, просто в Беларусь проводят совместные учения, у них своих земель хватает и.т.д. Потом резко переобулись и начали говорить, что проводят денафикацию и демилитаризацию, что братски и один народ конечно не стали упоминать, потому что, потуму чта, анау-мынау (то-да-сё) так разъяснили по телевизору. Уже пропаганда практически так не говорит. Но вы твердите, это возможно по тому, что вы якобы не смотрите федеральные каналы.
Формулировку страна агрессор не я придумал, было голосование в ООН и из более 140 стран голосовавших 122 не поддержали агрессию, если не ошибаюсь более 80% стран получается, из проголосовавших. Приняли соответствую резолюцию, которая имеет силу в международном правовом поле, тут всё без обмана, ранее обсуждали. .
[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2025 - 10:27]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 10:00
"Многословие – это неоправданное нагромождение слов, нарушающее четкость и структуру выражения. Часто это случается, когда говорящий не может найти точного слова и пытается "обойти" его несколькими другими. Результат – громоздкие конструкции, затуманивающие содержание сообщения."
...
Я понимаю, что это у вас от неуверенности в своей правоте.
Но вы уж извините, я такие простыни не читаю. Попробуйте выражаться коротко и понятно.
Если хотите, чтобы я вам ответил.
...
Я понимаю, что это у вас от неуверенности в своей правоте.
Но вы уж извините, я такие простыни не читаю. Попробуйте выражаться коротко и понятно.
Если хотите, чтобы я вам ответил.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.04.25 - 10:08
Цитата:
Ваше право, можете не читать.
Skeptic:
Но вы уж извините, я такие простыни не читаю. Попробуйте выражаться коротко и понятно.
Но вы уж извините, я такие простыни не читаю. Попробуйте выражаться коротко и понятно.
Ваше право, можете не читать.
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