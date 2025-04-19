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Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51567
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 10:50
«Я сидела на работе, когда мне позвонили: ваш скот уже погрузили в машину, повезут в Костанай на убой, - рассказывает жительница Камысты Светлана ШАРАВАТОВА, - сказали, что скотина больная. Что происходит с «забракованными» животными дальше? Правозащитник попытался получить ответ на этот вопрос. И пришел к выводу: на них делают очень большие деньги.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2271
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 10:50
Обычное вредительство государственного масштаба. При серьёзном расследовании это уголовная статья для организаторов.
Но - кому надо это расследовать?
Но - кому надо это расследовать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3742
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 11:09
Очевидно, что кто-то высокопоставленный эту тему кто-то крышует, раз даже прокурорские реагировать боятся.
[Исправлено: юля елиссева, 19.04.2025 - 12:32]
[Исправлено: юля елиссева, 19.04.2025 - 12:32]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10283
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 11:15
Потом ещё удивляются ,что кругом одни спекулянты-перекупы,да какой нормальный человек будет выращивать скотину ,что бы потм её вот так вот забрали за 50000.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16411
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 11:17
Я бы не отдал. Годами кормишь корову, а потом приходит ушлый корумпированый ветврач и забирает на халяву. На крайняк себе на мясо можно оставить. А врачу что б не визжал громко на весь двор, можно лопатой по хребту треснуть.
Все видите ли хотят халявы,крузаки купить за счёт колхозника.
Все видите ли хотят халявы,крузаки купить за счёт колхозника.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3742
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 11:41
Цитата:
потом сядешь на несколько лет. Наверняка крупных скотовладельцев, у кого скота сотни голов, соответственно есть связи, не трогают. А владельцы одной-двух бурёнок бессильны против этой схемы отбора скота бессильны.
Vit:
можно лопатой по хребту треснуть
можно лопатой по хребту треснуть
потом сядешь на несколько лет. Наверняка крупных скотовладельцев, у кого скота сотни голов, соответственно есть связи, не трогают. А владельцы одной-двух бурёнок бессильны против этой схемы отбора скота бессильны.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7893
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 11:54
Цитата:
О чём я и писал в предыдущей ветке, про субсидии, как упростить их получение- но, выходит, да я и УВЕРЕН: - там тоже не всё чисто, раз ОНИ не хотят сделать и ПРОЩЕ и ПРОЗРАЧНО.
Так что усатый Боярский прав: "...эту страну погубит коррупция....".
ОНИ, эти ВРЕМЕНЩИКИ- доиграются: - сельские люди не то что скот держать уже не хотят, но и не могут в силу ряда причин: - корма - ДОРОГИЕ, условии для выпаса- МАЛО, пасти- НЕКОМУ: - да и просто становиться РАБОТАТЬ на селе уже практически НЕКОМУ: - все наши ТОО-ки, повторяю поголовно ВСЕ, в том числе и и именитые и неименитые, Герои труда и Негерои- ищут людей, что бы хоть кто то сел на трактор и поработал на посевной - в основном люди работают те же бывшие сельские, но сейчас - городские, и вахтой- приехал-отсеял, приехал-убрал и свалил.
Уже ДОЖИЛИСЬ до того что к нам едут СЕЯТЬ и УБИРАТЬ - люди из Узбекистана, Кыргызстана.
Так что через ПАРУ-ТРОЙКУ лет - главная проблемой будет: - не деньги, не субсидии, ни цена тонны пшеницы, ни рекодный урожай в России, ни размер кредита, ни жара, ни засуха, ни дождь во время уборки:- главной проблеммой будет- КАДРЫ и не просто кадры, а - МЕХАНИЗАТОРЫ.
[Исправлено: ACROS, 19.04.2025 - 12:56]
Vit:
Все видите ли хотят халявы
Все видите ли хотят халявы
О чём я и писал в предыдущей ветке, про субсидии, как упростить их получение- но, выходит, да я и УВЕРЕН: - там тоже не всё чисто, раз ОНИ не хотят сделать и ПРОЩЕ и ПРОЗРАЧНО.
Так что усатый Боярский прав: "...эту страну погубит коррупция....".
ОНИ, эти ВРЕМЕНЩИКИ- доиграются: - сельские люди не то что скот держать уже не хотят, но и не могут в силу ряда причин: - корма - ДОРОГИЕ, условии для выпаса- МАЛО, пасти- НЕКОМУ: - да и просто становиться РАБОТАТЬ на селе уже практически НЕКОМУ: - все наши ТОО-ки, повторяю поголовно ВСЕ, в том числе и и именитые и неименитые, Герои труда и Негерои- ищут людей, что бы хоть кто то сел на трактор и поработал на посевной - в основном люди работают те же бывшие сельские, но сейчас - городские, и вахтой- приехал-отсеял, приехал-убрал и свалил.
Уже ДОЖИЛИСЬ до того что к нам едут СЕЯТЬ и УБИРАТЬ - люди из Узбекистана, Кыргызстана.
Так что через ПАРУ-ТРОЙКУ лет - главная проблемой будет: - не деньги, не субсидии, ни цена тонны пшеницы, ни рекодный урожай в России, ни размер кредита, ни жара, ни засуха, ни дождь во время уборки:- главной проблеммой будет- КАДРЫ и не просто кадры, а - МЕХАНИЗАТОРЫ.
[Исправлено: ACROS, 19.04.2025 - 12:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7525
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 12:35
Подобный беспредел по всей стране,те же дороги ежегодно смываемые паводком,дома с трещиной по всем этажам, тут ещё липовый бруцелез как повод за бесценок отобрать скот у крестьян. На т-токе наводнили видео с гаишниками без повода останавливающие любой транспорт. Пора создавать петицию и приглашать правоохранителей из вне, хоть китайских, навести в стране порядок
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3742
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 13:04
Цитата:
Просто нам нужен во главе государства свой Саакашвили.
сайлау курманов:
и приглашать правоохранителей из вне
и приглашать правоохранителей из вне
Просто нам нужен во главе государства свой Саакашвили.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44246
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 15:48
Цитата:
Здравствуй Ярмарка!
РК от 29 июня 2015 года, мясо КРС, свиней, верблюдов и лошадей, положительно реагирующих на бруцеллез при отсутствии патологоанатомических изменений в туше и в органах, после убоя выпускают для продажи без ограничения после 12-часового созревания. Но сначала ветеринары забирают у животных кровь и проводят серологические исследования. Если обнаруживается этот самый бруцеллез, владельцам скота выдают предписание вывезти его на санитарный убой.
Здравствуй Ярмарка!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 819
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 22:08
Если верить этому автору, то тогда это беспредел со стороны ветеринаров в Справедливом Казахстане!!!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1922
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 22:37
......строили строили наконец построили смех и грех....но мы незалежны это самое главное сами правим никто нам не указка....куда идём один вопрос?
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