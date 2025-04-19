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≡ Готовят электроплиты и обогреватели - Около 30 домов остались без газа в селе в Костанайской области. Что ответили в акимате района?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51567
Готовят электроплиты и обогреватели - Около 30 домов остались без газа в селе в Костанайской области. Что ответили в акимате района?
Отправлено: 19.04.25 - 20:11
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В четверг, 17 апреля его отключили у жителей с. Озерное Костанайского района. Местные жители возмущены - получается, что выходные они проведут без газа, а значит еду придется готовить на электроплите, а ночью включать обогреватели чтобы не замерзнуть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7893
Re: Готовят электроплиты и обогреватели - Около 30 домов...
Отправлено: 19.04.25 - 20:11
#1
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Цитата:///Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения всех необходимых мероприятий//

Херня это - Завтра Пасха и они(газовики) хотят ОТДОХНУТЬ и на проблемы жителей, то есть их клиентов - им глубоко НАСРАТЬ.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1922
Re: Готовят электроплиты и обогреватели - Около 30 домов...
Отправлено: 19.04.25 - 22:02
#2
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Цитата:
ACROS:
Херня это - Завтра Пасха и они(газовики) хотят ОТДОХНУТЬ и на проблемы жителей, то есть их клиентов - им глубоко НАСРАТЬ.

......одним словом бардак и всем наплевать как будут люди готовить да тепло в доме....
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