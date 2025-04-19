Отправлено: - 22:02

ACROS:

Херня это - Завтра Пасха и они(газовики) хотят ОТДОХНУТЬ и на проблемы жителей, то есть их клиентов - им глубоко НАСРАТЬ.

Цитата:......одним словом бардак и всем наплевать как будут люди готовить да тепло в доме....