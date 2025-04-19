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Готовят электроплиты и обогреватели - Около 30 домов остались без газа в селе в Костанайской области. Что ответили в акимате района?
Готовят электроплиты и обогреватели - Около 30 домов остались без газа в селе в Костанайской области. Что ответили в акимате района?
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