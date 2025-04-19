Вот вы сказочник, читать и вникать разучились, само вторжение на чужую территорию является преступлением. Санкции просто так ввели что ли? Как выше отмечает Виталий сборная солянка, в том числе и заключённые за тяжкие преступления и.т.д. Им хорошо мозги промыли, сказав, что в Украине находятся враги и каждый действовал, насколько нравственно-морально культурен. Не все конечно позволяли себе плохо вести, родину защищают не за деньги и не на чужой территории.
Братья узбеки амбициозные цели ставят, мирную демографическую экспансию хотят проводить, чтобы в мире их 100 миллионов было и планируют третьим этносом в России стать, за Уралом мало народу проживают, говорят нужно заполнять!
Это закончится хорошо. Территория Украины будет освобождена от нацизма. В 1945 году Красная Армия сделала это на территории Германии, сейчас Российская армия делает это на территории Украины. Только глупый этого не понимает. Ну, или сторонник украинского нацизма...
Они просто сами себя обманывают, придумывая эти вещи. Так легче оправдать свои заблуждения. Им так нравится миф про то, что Россия просто хочет забрать у Украины територию, что смотреть правде в глаза никак не получается. Весь их мирок порушится.
таноми52: Это не ответ! Так с какой целью бросили камень в СССР, которого уже более 30 лет не существует?
Не зацикливайтесь пожалуйста, далее читайте, всё отметил.
Про СССР до настоящего времени, отдельные товарищи так говорят, что многих Москва кормила и хотят воссоздать союз, выше отметил про Е.Федорова. Зачем им опять всех кормить и ещё упрекать будут, как некоторые товарищи на форуме, мол белый человек вам всё построил, неблагодарные.
Kairat stayer: Это нормальная мировая практика, А.Лукашенко постоянно просит финансовые средства и другие ресурсы у России, постоянно помогают же, никто его не упрекает.
Это практика держать в зависимости другие страны, которым потом можно диктовать свои условия. Прибалтам же наплевать на свою независимость, лишь бы хлеб был с маслом. Что касается Белоруси, то это союзная с РФ республика. И Россия продолжает практику СССР помогать союзникам.
Вы можете целыми днями освобождение территории Украины от нацизма называть агрессией, суть и цели СВО от этого не изменятся. Когда СВО закончится и пройдёт суд над преступниками, с этим фактом вынужден будет согласиться весь мир. А вы здесь будете выглядеть глупо.
Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать