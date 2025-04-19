Отправлено: - 20:24

Kairat stayer:

Цитата: таноми52: С какой целью? Или это заказ какой-то?



Ага, лично Д.Трамп должен был дать грант, непредсказуемый же, передумал, сколько его хвалил, всё зря

Цитата:Это не ответ!Так с какой целью бросили камень в СССР, которого уже более 30 лет не существует?