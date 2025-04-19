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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44246
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 17:32
#5566
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Весь мир украинский разрушим
До основанья а затем
Мы наш, мы русский мир построим
И принесем мы голод и разруху всем всем всем!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 17:57
#5567
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё есть, с доказательствами.

:lol: Не вижу. Одна болтология.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 18:23
#5568
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Цитата:
Skeptic:
Не вижу. Одна болтология.


Вот вы сказочник, читать и вникать разучились, само вторжение на чужую территорию является преступлением. Санкции просто так ввели что ли?
Как выше отмечает Виталий сборная солянка, в том числе и заключённые за тяжкие преступления и.т.д. Им хорошо мозги промыли, сказав, что в Украине находятся враги и каждый действовал, насколько нравственно-морально культурен. Не все конечно позволяли себе плохо вести, родину защищают не за деньги и не на чужой территории.

[Исправлено: Kairat stayer, 19.04.2025 - 19:30]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 18:28
#5569
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Цитата:
Skeptic:
Не вижу. Одна болтология.


У вас тоже мозги хорошо промыты. Некогда два братских народа, в настоящее время люто ненавидят друг друга.
Ничем хорошим, это не закончится.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 18:37
#5570
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Братья узбеки амбициозные цели ставят, мирную демографическую экспансию хотят проводить, чтобы в мире их 100 миллионов было и планируют третьим этносом в России стать, за Уралом мало народу проживают, говорят нужно заполнять!


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 18:59
#5571
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Цитата:
Kairat stayer:
Ничем хорошим, это не закончится.

Это закончится хорошо. Территория Украины будет освобождена от нацизма.
В 1945 году Красная Армия сделала это на территории Германии, сейчас Российская армия делает это на территории Украины.
Только глупый этого не понимает.
Ну, или сторонник украинского нацизма...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11731
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 18:59
#5572
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Цитата:
Kairat stayer:
в настоящее время люто ненавидят друг друга.

----На бытовом уровне этого не вижу . Вон авто стоит , с украинскими номерами . Всем пофиг .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 19:28
#5573
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Цитата:
Гога:
На бытовом уровне

Они просто сами себя обманывают, придумывая эти вещи. Так легче оправдать свои заблуждения.
Им так нравится миф про то, что Россия просто хочет забрать у Украины територию, что смотреть правде в глаза никак не получается.
Весь их мирок порушится. :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 20:23
#5574
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Цитата:
Skeptic:
Только глупый этого не понимает.
Ну, или сторонник украинского нацизма...


Нет там нацистов, по мировому праву кто напал тот агрессор, формулировка страна агрессор.
Вы можете целыми днями оправдывать агрессию, никакого значения не имеет.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4259
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 20:24
#5575
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Цитата:
Kairat stayer:
Цитата: таноми52: С какой целью? Или это заказ какой-то?

Ага, лично Д.Трамп должен был дать грант, непредсказуемый же, передумал, сколько его хвалил, всё зря


Это не ответ!
Так с какой целью бросили камень в СССР, которого уже более 30 лет не существует?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 20:26
#5576
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Цитата:
Гога:
----На бытовом уровне этого не вижу . Вон авто стоит , с украинскими номерами . Всем пофиг .


Увидите, это на десятилетия, данный факт ни о чём не говорит, возможно отжатое, всякое же может быть.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 20:33
#5577
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Цитата:
таноми52:
Это не ответ! Так с какой целью бросили камень в СССР, которого уже более 30 лет не существует?


Не зацикливайтесь пожалуйста, далее читайте, всё отметил.

Про СССР до настоящего времени, отдельные товарищи так говорят, что многих Москва кормила и хотят воссоздать союз, выше отметил про Е.Федорова. Зачем им опять всех кормить и ещё упрекать будут, как некоторые товарищи на форуме, мол белый человек вам всё построил, неблагодарные.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4259
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 20:56
#5578
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Цитата:
Kairat stayer:
Это нормальная мировая практика, А.Лукашенко постоянно просит финансовые средства и другие ресурсы у России, постоянно помогают же, никто его не упрекает.


Это практика держать в зависимости другие страны, которым потом можно диктовать свои условия.
Прибалтам же наплевать на свою независимость, лишь бы хлеб был с маслом.
Что касается Белоруси, то это союзная с РФ республика. И Россия продолжает практику СССР помогать союзникам.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6868
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 21:09
#5579
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Цитата:
таноми52:
Это практика держать в зависимости другие страны, которым потом можно диктовать свои условия.


Хех, хорошая тактика, сейчас хотят втянуть союз и диктовать им свои условия.

Цитата:
таноми52:
Что касается Белоруси, то это союзная с РФ республика. И Россия продолжает практику СССР помогать союзникам.


Это ранее где-то уже слышал. А, Виталий говорил: Россия щедрая душа! Пусть Анголе, Никарагуа всяким Гондурасом помогают.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 21:21
#5580
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы можете целыми днями

:-) Вы можете целыми днями освобождение территории Украины от нацизма называть агрессией, суть и цели СВО от этого не изменятся.
Когда СВО закончится и пройдёт суд над преступниками, с этим фактом вынужден будет согласиться весь мир.
А вы здесь будете выглядеть глупо.
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