Re: 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы...

Отправлено: - 21:47

Импортозависимая страна не может роптать против США, которая пользуется её нефтью, полезными ископаемыми, благодаря первому главе гос-ва, обещавшего золотые горы! Сейчас тенге находится на уровне плинтуса, а раньше как дышал, а сейчас дышит через раз! Выход один экспроприация экспроприаторов, в основном тех, кто сидит на золотой жиле,то есть находится в списке Forbes, а власть как будто этого не видит и не принимала и продолжает не принимать никаких мер, ждет наверное искры, чтобы пламя загорелось! Если власть сама не находится в олигархической среде, то ей нечего боятся, а тут как пишет автор статьи "олигархов и банкиров трогать не хотят", то есть с его слов получается, что власть не боится олигархов и банкиров, а сама не хочет их трогать! Где Парламент, маслихаты, прокуратура, надзирающая над законностью и справедливостью? Или это только слова и лозунги! Неужели у нас как в поговорке, "ворон ворону глаз клевать не будет", а средний, малый бизнес, вместе с Фондами, ЕНПФ можно теребить, настраивая против них население, для которого они будут поднимать цены на товары, лечение и еду, одновременно забирать денежные средства и пользоваться ими не спрашивая разрешения у населения страны! Разве это не обман? Автор ясно выразился, что методы и средства восстановления экономики есть, но нет желания у тех, кто нами рулит!