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27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51567
27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
Отправлено: 19.04.25 - 14:41
2 апреля 2025 года президент США Дональд ТРАМП ввел таможенные пошлины в отношении 185 стран мира. Как эти экономические потрясения повлияют на экономику Казахстана и благосостояние наших граждан, «НГ» спросила начальника управления науки и коммерциализации КРУ им. Байтұрсынұлы, кандидата экономических наук Андрея КОВАЛЯ.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44246
Re: 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы...
Отправлено: 19.04.25 - 14:41
Хех..
Какие выводы должен слелать Казахстан с его постоянными перестановками членов правительства или партии одного и того же состава для "улучшения" качества своих услуг?
Это как в известном анегдоте,
- У меня Член почти 37!
Ура, буду всегда его мерить градусником!
Так и мы, перебалтываем градусники и линейки между собой, как каких то постоянных Членов перед угрозой вторжения в наше заднее интимное место, но поможет ли градусник?
Какие выводы должен слелать Казахстан с его постоянными перестановками членов правительства или партии одного и того же состава для "улучшения" качества своих услуг?
Это как в известном анегдоте,
- У меня Член почти 37!
Ура, буду всегда его мерить градусником!
Так и мы, перебалтываем градусники и линейки между собой, как каких то постоянных Членов перед угрозой вторжения в наше заднее интимное место, но поможет ли градусник?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2271
27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы должен сделать Казахстан из новых торговых пошлин Дональда Трампа?
Отправлено: 19.04.25 - 17:54
В США не очень довольны развитием всей экономической ситуации в Казахстане.
...
Я, конечно, понимаю, что наши чиновники продали западу практически всю страну...
Но когда этот товарищ так спокойно рассуждает о недовольстве Казахстаном где-то за океаном, по умолчанию подразумевая, что там вполне себе имеют для этого какие-то основания...
То есть, он рассуждает не только с точки зрения, что всё в Казахстане принадлежит иностранцам, но и страна вообще управляется оттуда. И для него это нормально.
...
Оторопь берёт.
[Исправлено: Skeptic, 19.04.2025 - 18:55]
...
Я, конечно, понимаю, что наши чиновники продали западу практически всю страну...
Но когда этот товарищ так спокойно рассуждает о недовольстве Казахстаном где-то за океаном, по умолчанию подразумевая, что там вполне себе имеют для этого какие-то основания...
То есть, он рассуждает не только с точки зрения, что всё в Казахстане принадлежит иностранцам, но и страна вообще управляется оттуда. И для него это нормально.
...
Оторопь берёт.
[Исправлено: Skeptic, 19.04.2025 - 18:55]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1921
Re: 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы...
Отправлено: 19.04.25 - 19:48
Цитата:
....всё и вся принадлежит западным и американским банкам корпорациям,после так называемой перестройки распада они нас не заваевали а просто поработили благодаря нашим правителям ...вот такая она демократия.....
Skeptic:
Но когда этот товарищ так спокойно рассуждает о недовольстве Казахстаном где-то за океаном, по умолчанию подразумевая, что там вполне себе имеют для этого какие-то основания... То есть, он рассуждает не только с точки зрения, что всё в Казахстане принадлежит иностранцам, но и страна вообще управляется оттуда. И для него это нормально.
Но когда этот товарищ так спокойно рассуждает о недовольстве Казахстаном где-то за океаном, по умолчанию подразумевая, что там вполне себе имеют для этого какие-то основания... То есть, он рассуждает не только с точки зрения, что всё в Казахстане принадлежит иностранцам, но и страна вообще управляется оттуда. И для него это нормально.
....всё и вся принадлежит западным и американским банкам корпорациям,после так называемой перестройки распада они нас не заваевали а просто поработили благодаря нашим правителям ...вот такая она демократия.....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7893
Re: 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы...
Отправлено: 19.04.25 - 20:33
Цитата:
Называйте вещи своими именами: - все эти ТРИДЦАТЬ лет, как вы выразились, перестройкой распада, руководил Назарбаев Н.А. - наверное его надо БЛАГОДАРИТЬ.
родом из Шанхая2022:
благодаря нашим правителям
благодаря нашим правителям
Называйте вещи своими именами: - все эти ТРИДЦАТЬ лет, как вы выразились, перестройкой распада, руководил Назарбаев Н.А. - наверное его надо БЛАГОДАРИТЬ.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7893
Re: 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы...
Отправлено: 19.04.25 - 20:51
Цитата:///или делать акцент на населении и малом бизнесе?//
Товарищь Коваль- к.э.н., доцент, кажеться член Компартии Казахстана- хоть в курсе что в так называемым новым Налоговым Кодексе - ихняя так называемая жумангарино-бектеневская налоговая реформа по поиску ШЕСТЬ или ВОСЕМЬ ТРИЛЛИОНОВ дефицитных бюджетных тенге, АКЦЕНТИРОВАНА ( как Коваль выразился) прежде всего на МСБ.
Считал и считаю ( почти ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет возил товар со Складской в свой аульный магазин и примерно знаю сколько проходит денег только по одной Складской) эти недостающие ТРИЛЛИОНЫ свободно можно найти простым налоговым администрированием всего лишь одной цепочки: - от ОПТУШКИ до розничного магазина.
И не надо об этом ГРОМКО заявлять и делать вид что выполняют СИЗИВОВ труд- просто надо сделать хронометраж и камеральный контроль как и в буднии дни так и в предпраздничные дни( Новый Год; Рождество; 8-марта; Наурыз; Пасха; 14 февраля;) - вывести средний дневной оборот для оптушек и ВСЕ дела: - деньги потекут рекой в казну и в масштабах всей стране налоговики ЛЕГКО найдут эти недостающие 6-8 ТРИЛЛИОНОВ тенге.
Товарищь Коваль- к.э.н., доцент, кажеться член Компартии Казахстана- хоть в курсе что в так называемым новым Налоговым Кодексе - ихняя так называемая жумангарино-бектеневская налоговая реформа по поиску ШЕСТЬ или ВОСЕМЬ ТРИЛЛИОНОВ дефицитных бюджетных тенге, АКЦЕНТИРОВАНА ( как Коваль выразился) прежде всего на МСБ.
Считал и считаю ( почти ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет возил товар со Складской в свой аульный магазин и примерно знаю сколько проходит денег только по одной Складской) эти недостающие ТРИЛЛИОНЫ свободно можно найти простым налоговым администрированием всего лишь одной цепочки: - от ОПТУШКИ до розничного магазина.
И не надо об этом ГРОМКО заявлять и делать вид что выполняют СИЗИВОВ труд- просто надо сделать хронометраж и камеральный контроль как и в буднии дни так и в предпраздничные дни( Новый Год; Рождество; 8-марта; Наурыз; Пасха; 14 февраля;) - вывести средний дневной оборот для оптушек и ВСЕ дела: - деньги потекут рекой в казну и в масштабах всей стране налоговики ЛЕГКО найдут эти недостающие 6-8 ТРИЛЛИОНОВ тенге.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 819
Re: 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы...
Отправлено: 19.04.25 - 21:47
Импортозависимая страна не может роптать против США, которая пользуется её нефтью, полезными ископаемыми, благодаря первому главе гос-ва, обещавшего золотые горы! Сейчас тенге находится на уровне плинтуса, а раньше как дышал, а сейчас дышит через раз! Выход один экспроприация экспроприаторов, в основном тех, кто сидит на золотой жиле,то есть находится в списке Forbes, а власть как будто этого не видит и не принимала и продолжает не принимать никаких мер, ждет наверное искры, чтобы пламя загорелось! Если власть сама не находится в олигархической среде, то ей нечего боятся, а тут как пишет автор статьи "олигархов и банкиров трогать не хотят", то есть с его слов получается, что власть не боится олигархов и банкиров, а сама не хочет их трогать! Где Парламент, маслихаты, прокуратура, надзирающая над законностью и справедливостью? Или это только слова и лозунги! Неужели у нас как в поговорке, "ворон ворону глаз клевать не будет", а средний, малый бизнес, вместе с Фондами, ЕНПФ можно теребить, настраивая против них население, для которого они будут поднимать цены на товары, лечение и еду, одновременно забирать денежные средства и пользоваться ими не спрашивая разрешения у населения страны! Разве это не обман? Автор ясно выразился, что методы и средства восстановления экономики есть, но нет желания у тех, кто нами рулит!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1921
Re: 27 процентов - это скорее предупреждение. Какие выводы...
Отправлено: 19.04.25 - 22:22
.....если наши правители начнут раскачивать олигархическую лодку то получат немедленно ответку ввиде Qandy Qantar"в этом можно не сомневатся...дело в том что наша страна в данный момент находится в зависимости от запада,мы ведь не знаем и нам неговорят какие были подписаны договора с нашими партнёрами нашим ЕЛБАСЫ на добычу ресурсов,товарищ экономист ясно сказал налоги поступают в бюджет будте рады...
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