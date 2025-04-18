НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51567
Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
Отправлено: 18.04.25 - 19:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стартап-конкурс Big Idea прошел в Smart-центре КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы в рамках Недели науки. Участники представили проекты, которые, по мнению разработчиков, могут не только изменить общество, но и повлиять на развитие целых отраслей.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7891
Re: Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг -...
Отправлено: 18.04.25 - 19:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///В данном проекте есть аппаратно-програмный комплекс, способный при помощи искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технической составляющей выявлять и отделять камни и испорченную продукцию. - поясняют Алина ИГЗЕКОВА и Сабрина ПРОЛЫГИНА.///

Кажеться, что то подобное есть в магазине "АЗИЯ" в нашей "Жана кале" - ставишь на весы овощи и электроника по каким только ей ведомым признакам и алгоритму - сама высчитывает и вес и цену и выводит итоговую стоимость покупки.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10283
Re: Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг -...
Отправлено: 18.04.25 - 19:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Кажеться, что то подобное есть в магазине "АЗИЯ" в нашей "Жана кале" - ставишь на весы овощи и электроника по каким только ей ведомым признакам и алгоритму - сама высчитывает и вес и цену и выводит итоговую стоимость покупки.

Вы забыли сказать что надо ещё код товара ввести.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10283
Re: Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг -...
Отправлено: 18.04.25 - 19:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 место - Фотостудия "Мяукли".
2 место - Интеллектуальная система для автоматизации сортировки овощей.
3 место - Ултын таным.
Стартапы которые мы заслужили.Надеюсь деньги небудут на это выделять?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16411
Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
Отправлено: 18.04.25 - 19:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
.Надеюсь деньги небудут на это выделять?

Студентам, нет конечно. Они в банк приходят отдают на рассмотрение свои стартапы. Им отказывают в кредите. А потом через некоторое время уже другие люди пользуются этими бизнес планами. А этим просто грамоту выдадут и скажут молодцы, так держать)). :lol:

[Исправлено: Vit, 18.04.2025 - 19:55]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7891
Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
Отправлено: 19.04.25 - 07:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
надо ещё код товара ввести.



В том то и дело- что НИЧЕГО не ввожу- просто ставлю на веса и всё- я тоже сперва сомневался и что аппарат ошибётся, специально цены запомнил, но всё прошло хорошо- аппарат не ошибся- сам определил товар, сам ввёл цены и вес и итоговая сумма вышла такая как и положено- я всё потом проверил там же на месте насотовом калькуляторе.

Для профессионального интереса можете сьездить и посмотреть.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10283
Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
Отправлено: 19.04.25 - 18:54
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Для профессионального интереса можете сьездить и посмотреть.

Спасибо за информацию,я загуглил есть такие весы определяют товар с помощью камеры,но к сожалению они не совершенные,помидор от огурца ,или красное яблоко от зеленного конечно отличат,а вот допустим местный терровский огурец от точно такого же южного не смогут,то же самое помидор южный от местного,виноград Тайфи высшего сорта от точно такого же первого сорта,в таком случае они предложат на выбор покупателя несколько вариантов,а дальше всё уже зависит от совести покупателя.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 119, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 119
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS