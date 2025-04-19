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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16411
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 07:00
#5551
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Цитата:
saba: Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает
Сегодня на стороне всу воюет солянка. Весь сброд по миру собрали. Зэки, колумбийцы-наркоманы, кубинцы, поляки, французы, африканцы. В большенстве своём это отморозки. Им голову ребёнку отрезать как нам с тобой хлебушек на бутерброд.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1511
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 07:08
#5552
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Цитата:
111:
Поражающие элементы,

Элементы как элементы, ничего примечательного в них нет.
А вот то что "зеленая зона" отделенная от проезжей части бордюром находится ниже того самого бордюра свидетельствует о том что люди дружат с головой в отличие от наших "героических уборщиков" земли и песка из прибордюрных зон проезжих частей
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7661
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 07:23
#5553
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Цитата:
Vit:
Зэки, колумбийцы-

Виталий, то же если читать пропаганду можно сказать и о российской стороне. Про зэков давно всем известно, индийцы были, министр иностранных дел приезжал за ними, непальцы, наших казахстанцев 600 человек насчитали
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 10:29
#5554
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Цитата:
Vit:
Сбонервным просьба ссылку не читать.

Вывсеврёти!
Правду пишут(зачёркнуто) сочиняют тока в ЦИПсО!
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 10:32
#5555
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Цитата:
saba:
о российской стороне

Конкретнее можно? Где и кого российские солдаты насилуют, грабят, убивают? Кому головы отрезали?
Факты задокументированные есть?
Постановки все видят сразу, так что, про Бучу не надо.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 11:32
#5556
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Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
Vit:
Хочешь по жесче? А пожалуйста. Сбонервным просьба ссылку не читать. Там жуткие вещи про то что тварили всу и наёмники в Курской обл.


Цитата:
saba:
Такого я не видел, не читаю росспропаганду, хотя ничему не удивлюсь, война из людей делает зверей! Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает! Если читать аналогичные украинские неофициальные новости, там тоже куча таких бездоказательных свидетельств! Я не верю ни той ,ни другой стороне в таких сообщениях


Виталий, идёт реальная и информационная война с обоих сторон. Ранее отмечали, что Россия напала и она признана большинством стран страной агрессором, все сказочники уже поняли и знают об этом.

Ну ладно, многие сказочники говоря метафорически дальше своих Хацапетовок и Талапкеров не выезжали. Ты то, выезжал и видел как европейцы живут, с Ильюхой, ту ёлки с Ильясом отмечали они живут как в сказке. Пропаганда пугает Европу, те же страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), что их пугать-то? Всегда отмечал, что россияне хвастаются, мол у нас 30-40 процентов мировых запасов, а населения всего 2 процента от мирового. Так, с такими ресурсами пусть построят сказочную страну - Рай на земле, тогда все сказочники, со всего мира, в том числе и наши туда мгновенно переедут :lol: :lol: :lol:.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 12:00
#5557
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Про пропаганду, до настоящего времени россияне говорят, мол Москва в период СССР кормила прибалтийские страны, типа они являлись витринами перед проклятым для них западным миром и туда много денег вливали. Смысл их пугать, какие-то сценарии разрабатывают, на всяких ток-шоу рассуждают, сработает ли пункт 5 НАТО о коллективной безопасности или нет.

В настоящее время страны Балтии ничего у великих россиян не просят.

По данным Департамента статистики Литвы, средняя заработная плата в первом квартале 2025 года составила 1920 евро брутто в месяц, что на 6,5% выше, чем в 2024 году. Планируют, что после всех обязательных вычетов чистая средняя зарплата в Литве составит около 1450 евро в месяц (135 534 рублей).

Подробнее здесь:


Отмечают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в 2024 году составила 87 952 рубля (941,15 евро), следует из опубликованных данных Росстата, которые приводит РБК. Показатель рассчитывается с учетом премий, но до вычета налогов. Годом ранее среднемесячная номинальная начисленная зарплата в стране составляла 74 854 рубля.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6861
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 14:06
#5559
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, с такими ресурсами пусть построят сказочную страну - Рай на земле, тогда все сказочники, со всего мира, в том числе и наши туда мгновенно переедут .


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 14:21
#5560
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Цитата:
Kairat stayer:
В настоящее время страны Балтии ничего у великих россиян не просят.


С чего вдруг Кайрата потянуло пофилософствовать о странах Прибалтики во времена СССР и в данное время?
С какой целью?
Или это заказ какой-то?

Да, не просят!
Сейчас они просят у Евросоюза, в частности, хвалёная Литва.
Привыкли паразитировать, не важно на ком!
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 15:55
#5561
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Цитата:
Kairat stayer:
Есть и достаточно.

:lol: :lol: :lol:
Я, вообще-то, про факты задокументированные спрашивал, а не про словоблудие.
Фото надо, видео.
А в этой "...педии" можно что угодно насочинять. Тем паче, всем известно, кто её модерирует.

[Исправлено: Skeptic, 19.04.2025 - 16:56]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 16:04
#5562
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Цитата:
Skeptic:
Фото надо, видео. А в этой "...педии" можно что угодно насочинять.
Тем паче, всем известно, кто её модерирует.


Всё есть, с доказательствами.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 16:06
#5563
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Цитата:
таноми52:
С какой целью?
Или это заказ какой-то?


Ага, лично Д.Трамп должен был дать грант, непредсказуемый же, передумал, сколько его хвалил, всё зря :lol: :lol: :lol:.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 16:08
#5564
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Цитата:
таноми52:
Да, не просят! Сейчас они просят у Евросоюза, в частности, хвалёная Литва. Привыкли паразитировать, не важно на ком!


Это нормальная мировая практика, А.Лукашенко постоянно просит финансовые средства и другие ресурсы у России, постоянно помогают же, никто его не упрекает.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 16:48
#5565
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Цитата:
таноми52:
С чего вдруг Кайрата потянуло пофилософствовать о странах Прибалтики во времена СССР и в данное время? С какой целью?


Если серьёзно, несколько причин, площадка предоставлена и мы пока свободно обсуждаем, дальше как будет не понятно, надеюсь. что всё будет также. В настоящее время в соц. сетях муссируются и вбрасываются различные информации, якобы скоро, все бывшие союзные республики создадут новый союз и заживут как в РАЮ, так говорят сторонники, противники говорят обратное и.т.д. Про страны Балтии много чего можно говорить, они всегда обособленно-особняком держались:

1. Недавно встретил товарища, вместе учились в техникуме, лет тридцать его не видел, разговорились про анау-мынау (то-да-сё) и в ходе беседы про страны Балтии речь повели. Он мне говорит, якобы в Прибалтийских странах притесняют русскоязычных и далее в этом духе. Я ему сказал, давай разберёмся, сколько там славян из проживает? Он в ответ много, процентов 30 и более. В свою очередь сказал, например в Литве русских проживает всего 5 процентов, белорусов и украинцев вместе около 1 процента, не поверил. Давай, говорю Гугл помочь, прогуглили, вышло точно как я говорил. Не стал далее развивать данную тему, затем ещё поговорили на другие вопросы и расстались.

2. Тоже недавно Рудненский нострадамус Сайлау грозился на форумчан, процитирую его: Я бы попросили вас прикусить язык и не злорадствовать, с вам могут спросить за эти слова, в апреле ожидается обьединение в Союз всех бывших республик, сам Әблязов рассказал

Подробнее здесь:

3. Есть Евгений Фёдоров Депутат Гос. думы РФ, который говорит нужно создавать союз, якобы всем будут предложения бывшим странам союза войти в его состав и.т.д. Есть ещё Георгий Фёдоров, с ним не нужно путать, он же Здоровый Человек, ниже в видео, на мой взгляд интересное интервью с ним.

Самое главное многие страны боятся санкции, пошлин и других ограничении, наложенных из-за агрессии, если тесно интегрироваться как Беларусь, тогда эти страны попадут под санкции. В СССР были самодостаточные страны, были и дотационные. В настоящее время на вскидку Грузию, Молдову, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Узбекистан нужно вливать финансовые средства, сказочники за чей счёт?



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