saba: Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает
Сегодня на стороне всу воюет солянка. Весь сброд по миру собрали. Зэки, колумбийцы-наркоманы, кубинцы, поляки, французы, африканцы. В большенстве своём это отморозки. Им голову ребёнку отрезать как нам с тобой хлебушек на бутерброд.
Элементы как элементы, ничего примечательного в них нет. А вот то что "зеленая зона" отделенная от проезжей части бордюром находится ниже того самого бордюра свидетельствует о том что люди дружат с головой в отличие от наших "героических уборщиков" земли и песка из прибордюрных зон проезжих частей
Виталий, то же если читать пропаганду можно сказать и о российской стороне. Про зэков давно всем известно, индийцы были, министр иностранных дел приезжал за ними, непальцы, наших казахстанцев 600 человек насчитали
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
Vit: Хочешь по жесче? А пожалуйста. Сбонервным просьба ссылку не читать. Там жуткие вещи про то что тварили всу и наёмники в Курской обл.
Цитата:
saba: Такого я не видел, не читаю росспропаганду, хотя ничему не удивлюсь, война из людей делает зверей! Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает! Если читать аналогичные украинские неофициальные новости, там тоже куча таких бездоказательных свидетельств! Я не верю ни той ,ни другой стороне в таких сообщениях
Виталий, идёт реальная и информационная война с обоих сторон. Ранее отмечали, что Россия напала и она признана большинством стран страной агрессором, все сказочники уже поняли и знают об этом.
Ну ладно, многие сказочники говоря метафорически дальше своих Хацапетовок и Талапкеров не выезжали. Ты то, выезжал и видел как европейцы живут, с Ильюхой, ту ёлки с Ильясом отмечали они живут как в сказке. Пропаганда пугает Европу, те же страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), что их пугать-то? Всегда отмечал, что россияне хвастаются, мол у нас 30-40 процентов мировых запасов, а населения всего 2 процента от мирового. Так, с такими ресурсами пусть построят сказочную страну - Рай на земле, тогда все сказочники, со всего мира, в том числе и наши туда мгновенно переедут .
Про пропаганду, до настоящего времени россияне говорят, мол Москва в период СССР кормила прибалтийские страны, типа они являлись витринами перед проклятым для них западным миром и туда много денег вливали. Смысл их пугать, какие-то сценарии разрабатывают, на всяких ток-шоу рассуждают, сработает ли пункт 5 НАТО о коллективной безопасности или нет.
В настоящее время страны Балтии ничего у великих россиян не просят.
По данным Департамента статистики Литвы, средняя заработная плата в первом квартале 2025 года составила 1920 евро брутто в месяц, что на 6,5% выше, чем в 2024 году. Планируют, что после всех обязательных вычетов чистая средняя зарплата в Литве составит около 1450 евро в месяц (135 534 рублей).
Отмечают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в 2024 году составила 87 952 рубля (941,15 евро), следует из опубликованных данных Росстата, которые приводит РБК. Показатель рассчитывается с учетом премий, но до вычета налогов. Годом ранее среднемесячная номинальная начисленная зарплата в стране составляла 74 854 рубля.
таноми52: С чего вдруг Кайрата потянуло пофилософствовать о странах Прибалтики во времена СССР и в данное время? С какой целью?
Если серьёзно, несколько причин, площадка предоставлена и мы пока свободно обсуждаем, дальше как будет не понятно, надеюсь. что всё будет также. В настоящее время в соц. сетях муссируются и вбрасываются различные информации, якобы скоро, все бывшие союзные республики создадут новый союз и заживут как в РАЮ, так говорят сторонники, противники говорят обратное и.т.д. Про страны Балтии много чего можно говорить, они всегда обособленно-особняком держались:
1. Недавно встретил товарища, вместе учились в техникуме, лет тридцать его не видел, разговорились про анау-мынау (то-да-сё) и в ходе беседы про страны Балтии речь повели. Он мне говорит, якобы в Прибалтийских странах притесняют русскоязычных и далее в этом духе. Я ему сказал, давай разберёмся, сколько там славян из проживает? Он в ответ много, процентов 30 и более. В свою очередь сказал, например в Литве русских проживает всего 5 процентов, белорусов и украинцев вместе около 1 процента, не поверил. Давай, говорю Гугл помочь, прогуглили, вышло точно как я говорил. Не стал далее развивать данную тему, затем ещё поговорили на другие вопросы и расстались.
2. Тоже недавно Рудненский нострадамус Сайлау грозился на форумчан, процитирую его: Я бы попросили вас прикусить язык и не злорадствовать, с вам могут спросить за эти слова, в апреле ожидается обьединение в Союз всех бывших республик, сам Әблязов рассказал
3. Есть Евгений Фёдоров Депутат Гос. думы РФ, который говорит нужно создавать союз, якобы всем будут предложения бывшим странам союза войти в его состав и.т.д. Есть ещё Георгий Фёдоров, с ним не нужно путать, он же Здоровый Человек, ниже в видео, на мой взгляд интересное интервью с ним.
Самое главное многие страны боятся санкции, пошлин и других ограничении, наложенных из-за агрессии, если тесно интегрироваться как Беларусь, тогда эти страны попадут под санкции. В СССР были самодостаточные страны, были и дотационные. В настоящее время на вскидку Грузию, Молдову, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Узбекистан нужно вливать финансовые средства, сказочники за чей счёт?
Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать