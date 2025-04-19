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≡ Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51566
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 10:50
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«Я сидела на работе, когда мне позвонили: ваш скот уже погрузили в машину, повезут в Костанай на убой, - рассказывает жительница Камысты Светлана ШАРАВАТОВА, - сказали, что скотина больная. Что происходит с «забракованными» животными дальше? Правозащитник попытался получить ответ на этот вопрос. И пришел к выводу: на них делают очень большие деньги.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2265
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 10:50
#1
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Обычное вредительство государственного масштаба. При серьёзном расследовании это уголовная статья для организаторов.
Но - кому надо это расследовать?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3742
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 11:09
#2
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Очевидно, что кто-то высокопоставленный эту тему кто-то крышует, раз даже прокурорские реагировать боятся.

[Исправлено: юля елиссева, 19.04.2025 - 12:32]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10282
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 11:15
#3
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Потом ещё удивляются ,что кругом одни спекулянты-перекупы,да какой нормальный человек будет выращивать скотину ,что бы потм её вот так вот забрали за 50000.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16411
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 11:17
#4
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Я бы не отдал. Годами кормишь корову, а потом приходит ушлый корумпированый ветврач и забирает на халяву. На крайняк себе на мясо можно оставить. А врачу что б не визжал громко на весь двор, можно лопатой по хребту треснуть.
Все видите ли хотят халявы,крузаки купить за счёт колхозника.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3742
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 11:41
#5
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Цитата:
Vit:
можно лопатой по хребту треснуть

потом сядешь на несколько лет. Наверняка крупных скотовладельцев, у кого скота сотни голов, соответственно есть связи, не трогают. А владельцы одной-двух бурёнок бессильны против этой схемы отбора скота бессильны.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7889
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 11:54
#6
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Цитата:
Vit:
Все видите ли хотят халявы



О чём я и писал в предыдущей ветке, про субсидии, как упростить их получение- но, выходит, да я и УВЕРЕН: - там тоже не всё чисто, раз ОНИ не хотят сделать и ПРОЩЕ и ПРОЗРАЧНО.

Так что усатый Боярский прав: "...эту страну погубит коррупция....".

ОНИ, эти ВРЕМЕНЩИКИ- доиграются: - сельские люди не то что скот держать уже не хотят, но и не могут в силу ряда причин: - корма - ДОРОГИЕ, условии для выпаса- МАЛО, пасти- НЕКОМУ: - да и просто становиться РАБОТАТЬ на селе уже практически НЕКОМУ: - все наши ТОО-ки, повторяю поголовно ВСЕ, в том числе и и именитые и неименитые, Герои труда и Негерои- ищут людей, что бы хоть кто то сел на трактор и поработал на посевной - в основном люди работают те же бывшие сельские, но сейчас - городские, и вахтой- приехал-отсеял, приехал-убрал и свалил.
Уже ДОЖИЛИСЬ до того что к нам едут СЕЯТЬ и УБИРАТЬ - люди из Узбекистана, Кыргызстана.

Так что через ПАРУ-ТРОЙКУ лет - главная проблемой будет: - не деньги, не субсидии, ни цена тонны пшеницы, ни рекодный урожай в России, ни размер кредита, ни жара, ни засуха, ни дождь во время уборки:- главной проблеммой будет- КАДРЫ и не просто кадры, а - МЕХАНИЗАТОРЫ.

[Исправлено: ACROS, 19.04.2025 - 12:56]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7525
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 12:35
#7
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Подобный беспредел по всей стране,те же дороги ежегодно смываемые паводком,дома с трещиной по всем этажам, тут ещё липовый бруцелез как повод за бесценок отобрать скот у крестьян. На т-токе наводнили видео с гаишниками без повода останавливающие любой транспорт. Пора создавать петицию и приглашать правоохранителей из вне, хоть китайских, навести в стране порядок
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3742
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Отправлено: 19.04.25 - 13:04
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
и приглашать правоохранителей из вне

Просто нам нужен во главе государства свой Саакашвили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44246
Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...
Отправлено: 19.04.25 - 15:48
#9
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Цитата:
РК от 29 июня 2015 года, мясо КРС, свиней, верблюдов и лошадей, положительно реагирующих на бруцеллез при отсутствии патологоанатомических изменений в туше и в органах, после убоя выпускают для продажи без ограничения после 12-часового созревания. Но сначала ветеринары забирают у животных кровь и проводят серологические исследования. Если обнаруживается этот самый бруцеллез, владельцам скота выдают предписание вывезти его на санитарный убой.


Здравствуй Ярмарка!
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