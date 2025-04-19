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≡ Проект «Ищу дом»: Преданная и активная Ронда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51566
Проект «Ищу дом»: Преданная и активная Ронда
Отправлено: 19.04.25 - 15:46
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Эту собаку волонтеры ОО «Кинологический клуб «Содружество Костанай» и «Верный друг» нашли в ноябре прошлого года в районе КЖБИ в Костанае - возле ЦОНа на ул. Гашека. Они же дали ей имя Ронда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44246
Re: Проект «Ищу дом»: Преданная и активная Ронда
Отправлено: 19.04.25 - 15:46
#1
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Как можно такого огромного пса перевозить в машине?
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