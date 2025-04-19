Отправлено: - 11:32

Vit:

Хочешь по жесче? А пожалуйста. Сбонервным просьба ссылку не читать. Там жуткие вещи про то что тварили всу и наёмники в Курской обл.

saba:

Такого я не видел, не читаю росспропаганду, хотя ничему не удивлюсь, война из людей делает зверей! Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает! Если читать аналогичные украинские неофициальные новости, там тоже куча таких бездоказательных свидетельств! Я не верю ни той ,ни другой стороне в таких сообщениях

Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Цитата:Цитата:Виталий, идёт реальная и информационная война с обоих сторон. Ранее отмечали, что Россия напала и она признана большинством стран страной агрессором, все сказочники уже поняли и знают об этом.Ну ладно, многие сказочники говоря метафорически дальше своих Хацапетовок и Талапкеров не выезжали. Ты то, выезжал и видел как европейцы живут, с Ильюхой, ту ёлки с Ильясом отмечали они живут как в сказке. Пропаганда пугает Европу, те же страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), что их пугать-то? Всегда отмечал, что россияне хвастаются, мол у нас 30-40 процентов мировых запасов, а населения всего 2 процента от мирового. Так, с такими ресурсами пусть построят сказочную страну - Рай на земле, тогда все сказочники, со всего мира, в том числе и наши туда мгновенно переедут