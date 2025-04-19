saba: Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает
Сегодня на стороне всу воюет солянка. Весь сброд по миру собрали. Зэки, колумбийцы-наркоманы, кубинцы, поляки, французы, африканцы. В большенстве своём это отморозки. Им голову ребёнку отрезать как нам с тобой хлебушек на бутерброд.
Элементы как элементы, ничего примечательного в них нет. А вот то что "зеленая зона" отделенная от проезжей части бордюром находится ниже того самого бордюра свидетельствует о том что люди дружат с головой в отличие от наших "героических уборщиков" земли и песка из прибордюрных зон проезжих частей
Виталий, то же если читать пропаганду можно сказать и о российской стороне. Про зэков давно всем известно, индийцы были, министр иностранных дел приезжал за ними, непальцы, наших казахстанцев 600 человек насчитали
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
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Vit: Хочешь по жесче? А пожалуйста. Сбонервным просьба ссылку не читать. Там жуткие вещи про то что тварили всу и наёмники в Курской обл.
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saba: Такого я не видел, не читаю росспропаганду, хотя ничему не удивлюсь, война из людей делает зверей! Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает! Если читать аналогичные украинские неофициальные новости, там тоже куча таких бездоказательных свидетельств! Я не верю ни той ,ни другой стороне в таких сообщениях
Виталий, идёт реальная и информационная война с обоих сторон. Ранее отмечали, что Россия напала и она признана большинством стран страной агрессором, все сказочники уже поняли и знают об этом.
Ну ладно, многие сказочники говоря метафорически дальше своих Хацапетовок и Талапкеров не выезжали. Ты то, выезжал и видел как европейцы живут, с Ильюхой, ту ёлки с Ильясом отмечали они живут как в сказке. Пропаганда пугает Европу, те же страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), что их пугать-то? Всегда отмечал, что россияне хвастаются, мол у нас 30-40 процентов мировых запасов, а населения всего 2 процента от мирового. Так, с такими ресурсами пусть построят сказочную страну - Рай на земле, тогда все сказочники, со всего мира, в том числе и наши туда мгновенно переедут .
Про пропаганду, до настоящего времени россияне говорят, мол Москва в период СССР кормила прибалтийские страны, типа они являлись витринами перед проклятым для них западным миром и туда много денег вливали. Смысл их пугать, какие-то сценарии разрабатывают, на всяких ток-шоу рассуждают, сработает ли пункт 5 НАТО о коллективной безопасности или нет.
В настоящее время страны Балтии ничего у великих россиян не просят.
По данным Департамента статистики Литвы, средняя заработная плата в первом квартале 2025 года составила 1920 евро брутто в месяц, что на 6,5% выше, чем в 2024 году. Планируют, что после всех обязательных вычетов чистая средняя зарплата в Литве составит около 1450 евро в месяц (135 534 рублей).
Отмечают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в 2024 году составила 87 952 рубля (941,15 евро), следует из опубликованных данных Росстата, которые приводит РБК. Показатель рассчитывается с учетом премий, но до вычета налогов. Годом ранее среднемесячная номинальная начисленная зарплата в стране составляла 74 854 рубля.
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