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Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге», - считает правозащитник
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