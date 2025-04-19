Отправлено: - 11:54

Vit:

Все видите ли хотят халявы

Цитата:О чём я и писал в предыдущей ветке, про субсидии, как упростить их получение- но, выходит, да я и УВЕРЕН: - там тоже не всё чисто, раз ОНИ не хотят сделать и ПРОЩЕ и ПРОЗРАЧНО.Так что усатый Боярский прав: "...эту страну погубит коррупция....".ОНИ, эти ВРЕМЕНЩИКИ- доиграются: - сельские люди не то что скот держать уже не хотят, но и не могут в силу ряда причин: - корма - ДОРОГИЕ, условии для выпаса- МАЛО, пасти- НЕКОМУ: - да и просто становиться РАБОТАТЬ на селе уже практически НЕКОМУ: - все наши ТОО-ки, повторяю поголовно ВСЕ, в том числе и и именитые и неименитые, Герои труда и Негерои- ищут людей, что бы хоть кто то сел на трактор и поработал на посевной - в основном люди работают те же бывшие сельские, но сейчас - городские, и вахтой- приехал-отсеял, приехал-убрал и свалил.Так что через ПАРУ-ТРОЙКУ лет - главная проблемой будет: - не деньги, не субсидии, ни цена тонны пшеницы, ни рекодный урожай в России, ни размер кредита, ни жара, ни засуха, ни дождь во время уборки:- главной проблеммой будет- КАДРЫ и не просто кадры, а - МЕХАНИЗАТОРЫ.