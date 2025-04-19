Re: Телушка - полушка, да рубль перевоз… «Сельскому населению...

Отправлено: - 11:17

Я бы не отдал. Годами кормишь корову, а потом приходит ушлый корумпированый ветврач и забирает на халяву. На крайняк себе на мясо можно оставить. А врачу что б не визжал громко на весь двор, можно лопатой по хребту треснуть.

Все видите ли хотят халявы,крузаки купить за счёт колхозника.