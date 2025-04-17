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≡ Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51563
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 17.04.25 - 23:57
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Сельскохозяйственная ярмарка, на которую приедут сельхозтоваропроизводители из 14 районов, Костаная и Рудного, пройдет в эту субботу, 19 апреля. Торговля в этот раз пройдет на площади в Сити-центре.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7661
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 20:16
#30
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Цитата:
юля елиссева:
старые куры предпенсионного возраста.

Нельзя так с женщинами! Пусть они предпенсионного возраста, но ещё несутся!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 23:46
#31
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Ночная ярмарка и моя суженая..

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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3741
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 19.04.25 - 09:39
#32
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Доброго всем дня! Итак, на сегодняшней кастанайской жарменке йайцы С1 от "Север_Птица" стоили 400 тэнге, йайцы С1 от "Жас Канат" - 450 тэнге за десяток.
Марика с "ляжкой самки конины" на плече не видела. Ляжки самки конины на ярмарке были. Спермы и мочи, которых так страшится Марик, не видела.

[Исправлено: юля елиссева, 19.04.2025 - 10:41]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16411
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 19.04.25 - 09:51
#33
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Цитата:
юля елиссева:
Марика с "ляжкой самки конины" на плече не видела.

Он дрыхнет до обеда. Вчера украинской горилки хряпнул вечером. Отсыпается. Не до ярмарки ему))
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3741
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 19.04.25 - 10:55
#34
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Цитата:
Vit:
Вчера украинской горилки хряпнул

я, чтобы подержать экономику Украины, когда на вижу на полках украинский товар, отдаю предпочтение ему. Как могу, экономику Украины поддерживаю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16411
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 19.04.25 - 11:02
#35
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Цитата:
юля елиссева:
У нас много украинского товара. Много косметики женской. Я сам привозил. Конфеты есть украинские. Люди всё покупают. У нас в стране особой ненависти к Украине нету.
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Страница 3 из 3«123
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