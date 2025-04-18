Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...

Отправлено: - 10:43

"Экономика" в Казахстане сырьевая-вывозная, причём вывозная не только в смысле вывоза полезных ископаемых, но и в смысле вывоза выручки от продажи сырья и владельцами-иностранцами, и нашими же чиновниками, имеющими свою маржу от продажи недр.

Поэтому в бюджет попадают суммы, которые трудно рассмотреть в микроскоп. А пополнять его надо. И единственный реальный источник пополнения - население.

Вот "наше" правительство и сосредоточило все свои силы на придумывании способов извлечь деньги из кошельков населения по максимуму.

Отсюда и регулярные объявления о появлении новых штрафов, и о появлении новых платных дорог...

Так что, не надо ничему удивляться.