Отправлено: - 20:37

maxsaf:

Но мы то

Цитата:Кто это Мы?А мы русская семья.У меня немного есть казахской крови, но это ничего не значит.Потому что мы русские духом и этносом в большинстве!А что, ты считаешь националистами тех, кто говорит что они русские и с ними Бог, или сочувствует русским в Украине, которых надо спасать?