НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 370 из 371«1...368369370371»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:40
#5536
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поражающие элементы, которыми мы русские бьем по многоэтажкам Харькова, спасая там наших русских людей

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:44
#5537
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так выглядят мирные дома, которые мы мочим, взрывая Искандеры со шрапнелью в воздухе для большего убийства мирных людей



[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 20:47]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:46
#5538
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аж дух захватывает от такой Движухи и как шрапнель летит у них у виска..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:52
#5539
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удачное попадание в цех в Сумах, где делают куличи на Пасху, в которые нацисты закладывают бомбы и разносят русским, которых мы спасаем



[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 21:05]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:06
#5540
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацисткие бомбы в кексиках

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27363
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:26
#5541
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мы Русские

Специально так везде пишет, чтобы разжигание межнациональной розни не пришили. Но мы то знаем, кто он есть на самом деле.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:37
#5542
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но мы то

Кто это Мы?
А мы русская семья.
У меня немного есть казахской крови, но это ничего не значит.
Потому что мы русские духом и этносом в большинстве!
А что, ты считаешь националистами тех, кто говорит что они русские и с ними Бог, или сочувствует русским в Украине, которых надо спасать?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:42
#5543
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Татьяна Ким отсудила у бывшего последний 1 процент Валбериса!
Вот крутая женщина!
Керимов сейчас СИЛА, не Ахмат уже..
Как же быстро все меняется..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:47
#5544
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Талибы верные друзья нам русским с сегодняшнего дня!

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11727
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 21:30
#5545
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----Тошно тут до невозможности . Цирк одного при...ка , ой , извините , но не актера .
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16408
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 21:31
#5546
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Твои побратимы в Киеве решили в страстную пятницу и на пасху фестиваль ЛГБТ замутить.

тут
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 23:15
#5547
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Твои побратимы в Киеве решили в страстную пятницу и на пасху фестиваль ЛГБТ замутить.

И что?
Они не убивают же детей как это делаем мы?
Да и какая мне разница, как и где они пользуются своими интимными приборами, хоть с ищяками как в России..
Меня например нет и не возбуждает это и мне вообще никак..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16408
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 06:36
#5548
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Хочешь по жесче?
А пожалуйста. Сбонервным просьба ссылку не читать. Там жуткие вещи про то что тварили всу и наёмники в Курской обл.

жесть
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7661
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 06:40
#5549
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Цирк

Я так посмотрел по фактам, ничего у Марика придуманного нет! Так что скорее не цирк, а печальная действительность.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7661
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 06:45
#5550
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хочешь по жесче? А пожалуйста.

Такого я не видел, не читаю росспропаганду, хотя ничему не удивлюсь, война из людей делает зверей! Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает! Если читать аналогичные украинские неофициальные новости, там тоже куча таких бездоказательных свидетельств! Я не верю ни той ,ни другой стороне в таких сообщениях
Профайл
Страница 370 из 371«1...368369370371»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS