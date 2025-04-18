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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:40
Поражающие элементы, которыми мы русские бьем по многоэтажкам Харькова, спасая там наших русских людей
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:44
Вот так выглядят мирные дома, которые мы мочим, взрывая Искандеры со шрапнелью в воздухе для большего убийства мирных людей
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 20:47]
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 20:47]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:46
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:52
Удачное попадание в цех в Сумах, где делают куличи на Пасху, в которые нацисты закладывают бомбы и разносят русским, которых мы спасаем
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 21:05]
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 21:05]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:06
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27363
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:26
Цитата:
Специально так везде пишет, чтобы разжигание межнациональной розни не пришили. Но мы то знаем, кто он есть на самом деле.
111:
Мы Русские
Мы Русские
Специально так везде пишет, чтобы разжигание межнациональной розни не пришили. Но мы то знаем, кто он есть на самом деле.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:37
Цитата:
Кто это Мы?
А мы русская семья.
У меня немного есть казахской крови, но это ничего не значит.
Потому что мы русские духом и этносом в большинстве!
А что, ты считаешь националистами тех, кто говорит что они русские и с ними Бог, или сочувствует русским в Украине, которых надо спасать?
maxsaf:
Но мы то
Но мы то
Кто это Мы?
А мы русская семья.
У меня немного есть казахской крови, но это ничего не значит.
Потому что мы русские духом и этносом в большинстве!
А что, ты считаешь националистами тех, кто говорит что они русские и с ними Бог, или сочувствует русским в Украине, которых надо спасать?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:42
Татьяна Ким отсудила у бывшего последний 1 процент Валбериса!
Вот крутая женщина!
Керимов сейчас СИЛА, не Ахмат уже..
Как же быстро все меняется..
Вот крутая женщина!
Керимов сейчас СИЛА, не Ахмат уже..
Как же быстро все меняется..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 20:47
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11727
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 21:30
----Тошно тут до невозможности . Цирк одного при...ка , ой , извините , но не актера .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 23:15
Цитата:
И что?
Они не убивают же детей как это делаем мы?
Да и какая мне разница, как и где они пользуются своими интимными приборами, хоть с ищяками как в России..
Меня например нет и не возбуждает это и мне вообще никак..
Vit:
Твои побратимы в Киеве решили в страстную пятницу и на пасху фестиваль ЛГБТ замутить.
Твои побратимы в Киеве решили в страстную пятницу и на пасху фестиваль ЛГБТ замутить.
И что?
Они не убивают же детей как это делаем мы?
Да и какая мне разница, как и где они пользуются своими интимными приборами, хоть с ищяками как в России..
Меня например нет и не возбуждает это и мне вообще никак..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7661
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 06:40
Цитата:
Я так посмотрел по фактам, ничего у Марика придуманного нет! Так что скорее не цирк, а печальная действительность.
Гога:
Цирк
Цирк
Я так посмотрел по фактам, ничего у Марика придуманного нет! Так что скорее не цирк, а печальная действительность.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7661
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.04.25 - 06:45
Цитата:
Такого я не видел, не читаю росспропаганду, хотя ничему не удивлюсь, война из людей делает зверей! Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает! Если читать аналогичные украинские неофициальные новости, там тоже куча таких бездоказательных свидетельств! Я не верю ни той ,ни другой стороне в таких сообщениях
Vit:
Хочешь по жесче? А пожалуйста.
Хочешь по жесче? А пожалуйста.
Такого я не видел, не читаю росспропаганду, хотя ничему не удивлюсь, война из людей делает зверей! Смысла в целенаправленных таких действиях не вижу, а нелюдей везде хватает! Если читать аналогичные украинские неофициальные новости, там тоже куча таких бездоказательных свидетельств! Я не верю ни той ,ни другой стороне в таких сообщениях
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