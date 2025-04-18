Отправлено: - 18:40

Vit:

вся возня про субсидии, этим и закончится. Как и с КХ.

юля елиссева:

тучные времена закончились.

[Исправлено: ACROS, 18.04.2025 - 20:29]

Цитата:Цитата:По поводу субсидии: всегда говорил, вот уже на протяжении лет ДЕСЯТЬ, а может и больше и сейчас так же говорю: - если ВЫ , то есть государство, НЕ МОЖЕТЕ или НЕ ХОТИТЕ или в бюджете НЕТ денег на субсидии, то вспомните Советский Союз, конкретно- ЕДИНЫЙ минзачёт- то есть -в те вриена когда я работал гл.инженером и директором- государство проводило единый министерский взаимозачёт где то в феврале-марте - то есть деньги переводили в разные ведомства и министерства и погашали взаимные обязательства друг перед другом.С одного кармана пиджака в другой карман, того же пиджака.В нашем или в моём конкретном случае: - мне должны около 20 000 000 тенге субсидии за прошлые годы, аж с 2023 года( новая техника, гербицыды, за семена пшеницы) - в свою очередь- я должен в АКК, в КТ и у меня есть обязательные платежи по налогам в бюджет.И АКК и КТ и Управление гос.доходов - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы, так пусть эти ДВАДЦАТЬ лямов моих ГОСУДАРСТВЕННЫХ субсидии, государство в лице Мин.фина РК перечислить не мне, а напрямую - в АКК, в КТ и налоговикам - тем самым погасит мои долги и налоги и как бы расчитается со мной- ВУ а ЛЯ.Легко и просто и всем это ИНТЕРЕСНО- и немаловажное при этом - на рынок не хлынут миллиардные или с учётом ВСЕХ субсидии в стране - ТРИЛЛИОННЫЕ и НИЧЕМ не обеспеченные ТЕНГУШКИ ( это же - ХАЛЯВНЫЕ, ДАРМОВЫЕ, НАРИСОВАННЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ просто НАПЕЧАТАННЫЕ деньги) и величина инфляции будет на ПОРЯДОК ниже.И не будем по пути движения субсидийных денег КОРМИТЬ - жирных и обнаглевших могильных червей на худеньком теле сельского пролетариата - толстых и тучных банкиров СЕМЬИ с их бесконечными мелкошрифтовыми комиссиями.Но, но, но, но, и ещё сто раз - но- мы живём в Казахстане и наверное - есть АГАШКИ которые что то ИМЕЮТ с движения этих денег от бюджета и ко мне - а, иначе как обьяснить- что ОНИ не хотят принимать такое ПРОСТОЕ и РАЗУМНОЕ решение.И выходит прав был, мушкетёр Боярский, говоря в ковбойском фильме "Бульвар Капуцинов" пророческие слова: "...эту страну ПОГУБИТ коррупция...."