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Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51562
Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
Отправлено: 18.04.25 - 17:31
С октября прошлого года маршрут вошел в перечень социально значимых. Перевозчик ИП Брунер подал заявку для рассмотрения тарифной комиссией его расчетов на субсидирование стоимости проезда. Однако дело зависло.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3737
Re: Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью...
Отправлено: 18.04.25 - 17:31
тучные времена закончились. Итог начатой Трампом всемирной торговой войны будет для нас плачевен. Цены на нефть упадут очень сильно...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16408
Re: Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью...
Отправлено: 18.04.25 - 17:52
Цитата:
Так и думал что эта вся возня про субсидии, этим и закончится. Как и с КХ.
Так что в ближайшее время проезд на всех маршрутках подымут.
Но на сегодня нам не выделен полный объем средств, необходимых для субсидирования таких маршрутов. При потребности в 7,9 млрд тенге выделили лишь 2,1 млрд тенге.
Так и думал что эта вся возня про субсидии, этим и закончится. Как и с КХ.
Так что в ближайшее время проезд на всех маршрутках подымут.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7888
Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
Отправлено: 18.04.25 - 18:40
Цитата:
Цитата:
По поводу субсидии: всегда говорил, вот уже на протяжении лет ДЕСЯТЬ, а может и больше и сейчас так же говорю: - если ВЫ , то есть государство, НЕ МОЖЕТЕ или НЕ ХОТИТЕ или в бюджете НЕТ денег на субсидии, то вспомните Советский Союз, конкретно- ЕДИНЫЙ минзачёт- то есть -в те вриена когда я работал гл.инженером и директором- государство проводило единый министерский взаимозачёт где то в феврале-марте - то есть деньги переводили в разные ведомства и министерства и погашали взаимные обязательства друг перед другом.
С одного кармана пиджака в другой карман, того же пиджака.
В нашем или в моём конкретном случае: - мне должны около 20 000 000 тенге субсидии за прошлые годы, аж с 2023 года( новая техника, гербицыды, за семена пшеницы) - в свою очередь- я должен в АКК, в КТ и у меня есть обязательные платежи по налогам в бюджет.
И АКК и КТ и Управление гос.доходов - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы, так пусть эти ДВАДЦАТЬ лямов моих ГОСУДАРСТВЕННЫХ субсидии, государство в лице Мин.фина РК перечислить не мне, а напрямую - в АКК, в КТ и налоговикам - тем самым погасит мои долги и налоги и как бы расчитается со мной- ВУ а ЛЯ.
Легко и просто и всем это ИНТЕРЕСНО- и немаловажное при этом - на рынок не хлынут миллиардные или с учётом ВСЕХ субсидии в стране - ТРИЛЛИОННЫЕ и НИЧЕМ не обеспеченные ТЕНГУШКИ ( это же - ХАЛЯВНЫЕ, ДАРМОВЫЕ, НАРИСОВАННЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ просто НАПЕЧАТАННЫЕ деньги) и величина инфляции будет на ПОРЯДОК ниже.
И не будем по пути движения субсидийных денег КОРМИТЬ - жирных и обнаглевших могильных червей на худеньком теле сельского пролетариата - толстых и тучных банкиров СЕМЬИ с их бесконечными мелкошрифтовыми комиссиями.
Но, но, но, но, и ещё сто раз - но- мы живём в Казахстане и наверное - есть АГАШКИ которые что то ИМЕЮТ с движения этих денег от бюджета и ко мне - а, иначе как обьяснить- что ОНИ не хотят принимать такое ПРОСТОЕ и РАЗУМНОЕ решение.
И выходит прав был, мушкетёр Боярский, говоря в ковбойском фильме "Бульвар Капуцинов" пророческие слова: "...эту страну ПОГУБИТ коррупция...."
[Исправлено: ACROS, 18.04.2025 - 20:29]
Vit:
вся возня про субсидии, этим и закончится. Как и с КХ.
вся возня про субсидии, этим и закончится. Как и с КХ.
Цитата:
юля елиссева:
тучные времена закончились.
тучные времена закончились.
По поводу субсидии: всегда говорил, вот уже на протяжении лет ДЕСЯТЬ, а может и больше и сейчас так же говорю: - если ВЫ , то есть государство, НЕ МОЖЕТЕ или НЕ ХОТИТЕ или в бюджете НЕТ денег на субсидии, то вспомните Советский Союз, конкретно- ЕДИНЫЙ минзачёт- то есть -в те вриена когда я работал гл.инженером и директором- государство проводило единый министерский взаимозачёт где то в феврале-марте - то есть деньги переводили в разные ведомства и министерства и погашали взаимные обязательства друг перед другом.
С одного кармана пиджака в другой карман, того же пиджака.
В нашем или в моём конкретном случае: - мне должны около 20 000 000 тенге субсидии за прошлые годы, аж с 2023 года( новая техника, гербицыды, за семена пшеницы) - в свою очередь- я должен в АКК, в КТ и у меня есть обязательные платежи по налогам в бюджет.
И АКК и КТ и Управление гос.доходов - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы, так пусть эти ДВАДЦАТЬ лямов моих ГОСУДАРСТВЕННЫХ субсидии, государство в лице Мин.фина РК перечислить не мне, а напрямую - в АКК, в КТ и налоговикам - тем самым погасит мои долги и налоги и как бы расчитается со мной- ВУ а ЛЯ.
Легко и просто и всем это ИНТЕРЕСНО- и немаловажное при этом - на рынок не хлынут миллиардные или с учётом ВСЕХ субсидии в стране - ТРИЛЛИОННЫЕ и НИЧЕМ не обеспеченные ТЕНГУШКИ ( это же - ХАЛЯВНЫЕ, ДАРМОВЫЕ, НАРИСОВАННЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ просто НАПЕЧАТАННЫЕ деньги) и величина инфляции будет на ПОРЯДОК ниже.
И не будем по пути движения субсидийных денег КОРМИТЬ - жирных и обнаглевших могильных червей на худеньком теле сельского пролетариата - толстых и тучных банкиров СЕМЬИ с их бесконечными мелкошрифтовыми комиссиями.
Но, но, но, но, и ещё сто раз - но- мы живём в Казахстане и наверное - есть АГАШКИ которые что то ИМЕЮТ с движения этих денег от бюджета и ко мне - а, иначе как обьяснить- что ОНИ не хотят принимать такое ПРОСТОЕ и РАЗУМНОЕ решение.
И выходит прав был, мушкетёр Боярский, говоря в ковбойском фильме "Бульвар Капуцинов" пророческие слова: "...эту страну ПОГУБИТ коррупция...."
[Исправлено: ACROS, 18.04.2025 - 20:29]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44241
Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
Отправлено: 18.04.25 - 18:53
Что будет, таксисты опять будут зарабатывать по 900 тысяч в месяц и это уже чистыми
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:54]
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:54]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1918
Re: Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью...
Отправлено: 19.04.25 - 02:03
Цитата:
Цитата:
......всё правильно лафа кончилась будем морковку сосать....ой грыздь....
юля елиссева:
Цитата:
юля елиссева:
тучные времена закончились. Итог начатой Трампом всемирной торговой войны будет для нас плачевен. Цены на нефть упадут очень сильно...
тучные времена закончились. Итог начатой Трампом всемирной торговой войны будет для нас плачевен. Цены на нефть упадут очень сильно...
......всё правильно лафа кончилась будем морковку сосать....ой грыздь....
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