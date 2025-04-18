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≡ Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51562
Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля
Отправлено: 18.04.25 - 22:09
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Участок Костанай - Денисовка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б и II категории Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай используется на платной основе. Количество полос движения по автомобильной дороге - 2 и 1 полоса в обоих направлениях.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7886
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 18.04.25 - 22:09
#1
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Цитата:///130 тенге, постоплата//
Цитата:///на год составит 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).///

То есть для таксиста: - 130 тенге - разовая поездка- 130 тенге*5 рабочих дней = 650 тенге*4 недели=2 600 тенге*12 месяцев = 31 200 тенге в год платить.

Значит ВЫГОДНЕЙ заплатить в год за АБОНЕМЕНТ в размере: 3 932 тенге - это примерная стоимость одной поездки одного пассажира из нашего района в город в такси на "Ларгусе".
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1220
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 00:50
#2
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А это козлы не хотят сначала дорогу до рудного (хотя бы) нормальную сделать? Машину разбить можно на подъезде к ОБЛАСТНОМУ центру. Одна жажда наживы у этих идиотов в голове. Гробишь транспорт, еще и платишь за это. За что транспортный налог платится?
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1917
Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...
Отправлено: 19.04.25 - 01:48
#3
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.....ОБА НА гуте нахрихтен....о чё это не нанашей мове балакаю....аж зашкалило....лучше поеду клубнику собирать там дороги намного лучше и бесплатные....кто со мной желает ехать прошу записываться.....
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