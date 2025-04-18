Re: Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28...

Отправлено: - 22:09

Цитата:///130 тенге, постоплата//

Цитата:///на год составит 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).///



То есть для таксиста: - 130 тенге - разовая поездка- 130 тенге*5 рабочих дней = 650 тенге*4 недели=2 600 тенге*12 месяцев = 31 200 тенге в год платить.



Значит ВЫГОДНЕЙ заплатить в год за АБОНЕМЕНТ в размере: 3 932 тенге - это примерная стоимость одной поездки одного пассажира из нашего района в город в такси на "Ларгусе".