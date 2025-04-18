Отправлено: - 19:41

ACROS:

Кажеться, что то подобное есть в магазине "АЗИЯ" в нашей "Жана кале" - ставишь на весы овощи и электроника по каким только ей ведомым признакам и алгоритму - сама высчитывает и вес и цену и выводит итоговую стоимость покупки.

Цитата:Вы забыли сказать что надо ещё код товара ввести.