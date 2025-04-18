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≡ Учительница занималась рукоприкладством в Костанайском районе. Как ее наказали?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51561
Учительница занималась рукоприкладством в Костанайском районе. Как ее наказали?
Отправлено: 18.04.25 - 19:22
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Женщина ткнула школьника лицом в парту и несколько раз дала подзатыльник тетрадкой. Кадры этой видеозаписи «НГ» прислала читательница. Инцидент произошел в феврале на одном из уроков в Александровской общеобразовательной школе.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7885
Re: Учительница занималась рукоприкладством в Костанайском...
Отправлено: 18.04.25 - 19:22
#1
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Цитата://Директор школы по своей инициативе предоставила видео с камеры наблюдения родителям учащихся.//

Директора - за стукачество- ВЫГНАТЬ и предать АНАФЕМЕ за ПОДЛОСТЬ по отношению к своим подчинённым.

Если НЕ БИТЬ учеников - большого толку не будет.

Нас в детстве учителя - часто поколачивали и ничего - никто не умер, все живы и здоровы и даже на собраниях наши родители говорили- если они нашкодили - вы их БЕЙТЕ, не жалейте - дурь с их пустых голов повыбивайте.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16404
Re: Учительница занималась рукоприкладством в Костанайском...
Отправлено: 18.04.25 - 19:29
#2
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Цитата:
ACROS:
Нас в детстве учителя - часто поколачивали и ничего - никто не умер, все живы

У нас учитель(женщина) с 1по 3 класс любила линейкой по рукам колотить))

А потом она сама или её перевели в спец школу для дураков. Ну она реально "свистела" :lol: там наверно ей и место.
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