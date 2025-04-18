Отправлено: - 19:29

ACROS:

Нас в детстве учителя - часто поколачивали и ничего - никто не умер, все живы

Цитата:У нас учитель(женщина) с 1по 3 класс любила линейкой по рукам колотить))А потом она сама или её перевели в спец школу для дураков. Ну она реально "свистела"там наверно ей и место.