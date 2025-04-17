НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 369 из 369«1...367368369
Ответить Новый топик
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:20
#5521
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Смешной вы.

это только абсолют может так решить .
вы нет .
а я могу принять ваши слова или нет.
не принимаю . так то .
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4197
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:41
#5522
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
другие то здесь как почему ?

Ну вот и подтверждение.
Цитата:
Эл-починно:
И последнее слово держать!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4197
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:42
#5523
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
это только абсолют может так решить .

Я бы не советовал, 40 процентов, сильная штука! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.04.2025 - 23:43]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 23:07
#5524
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
номера на велосипеды и тех паспорт получается будет . ошалеть
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 05:16
#5525
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
кто это

Бу парам парам рам Ра парам парам рам Ти парам парам рам Но
Буратино
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 05:20
#5526
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
же себя тролликом не считаете

Конечно Скептик не тролль! Это просто слепое обожание! Именно так формировался например культ личности Сталина! Посадили соседа, с которым жил бок о бок лет 60? Ну наверное что то было, просто так ведь не сажают!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 05:23
#5527
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Россия напала на Украину? Нет это Россия учит Украину как правильно жить! Ну и что, что ракетами! Отец сына ремнем лупцевал, зато какой хороший парень вырос!
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 11:54
#5528
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Бу парам парам рам Ра парам парам рам Ти парам парам рам Но Буратино


профессор Джанкарло Паллавичини, экс-советник российского лидера Михаила Горбачева, известный экономист, основоположник концепции маркетинга и член Российской академии естественных наук.

Папа проекта "Перестройка".

Паллавичино (Pallavacino) или (позднее) Паллавичини (Pallavicini) — итальянские феодалы, владевшие землями на стыке границ Лигурии, Ломбардии, Эмилии и Пьемонта. До XVII века им принадлежали такие города, как Буссето, Кортемаджоре, Фиденца, Ночето, Роккабьянка и Цибелло.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 12:09
#5529
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Джанкарло

Я собственно и не знал, просто пошутить хотел, а оно вишь как вышло! Может я Ванга какая или Нострадамус просто об этом не знаю?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11726
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 16:13
#5530
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----***Ну это как мусульманин купил в тихушку свинину и нямкает ее по ночам и никто не знает, запивая араком*** - явно кто - то про себя :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44231
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 18:39
#5531
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин поблагодарил Хамас за то, что те не всех убили заложников..
А ведь и правда, а русскому прострелили лишь две ноги и его пахана кончили..
Совсем неплохо!
Благодарит весь наш русский мир!

[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:40]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44231
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 18:44
#5532
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торговец людьми Ван Дам, который еще и пользуется рабынями , делая себе сексуальные услуги, благодарен Путину и написал к нему видеобращение благодарности..
Блин, это точно тот земной шар, где я родился?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44231
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 18:46
#5533
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы русские нанесли в Страстную пятницу просто сумасшедшие удары по мирным украинцам в Харькове и разбомбили цех в Сумах по приготовлению нацистких куличей!
Мы Русские и с нами Бог!

[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:58]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44231
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 18:50
#5534
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Кубани завод делает гигантские Члены длиной 65 см..
Мы русские и с нами ....член.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44231
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:11
#5535
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданка Гондураса и Черногории?

Профайл
Страница 369 из 369«1...367368369
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS