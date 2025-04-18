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Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
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