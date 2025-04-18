Re: Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг -...

Отправлено: - 19:10

Цитата:///В данном проекте есть аппаратно-програмный комплекс, способный при помощи искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технической составляющей выявлять и отделять камни и испорченную продукцию. - поясняют Алина ИГЗЕКОВА и Сабрина ПРОЛЫГИНА.///



Кажеться, что то подобное есть в магазине "АЗИЯ" в нашей "Жана кале" - ставишь на весы овощи и электроника по каким только ей ведомым признакам и алгоритму - сама высчитывает и вес и цену и выводит итоговую стоимость покупки.