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≡ Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51561
Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг - Какие идеи прозвучали на презентации студенческих стартапов в Костанае?
Отправлено: 18.04.25 - 19:10
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Стартап-конкурс Big Idea прошел в Smart-центре КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы в рамках Недели науки. Участники представили проекты, которые, по мнению разработчиков, могут не только изменить общество, но и повлиять на развитие целых отраслей.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7885
Re: Фотостудия «Мяукли», автосортировка овощей и каршеринг -...
Отправлено: 18.04.25 - 19:10
#1
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Цитата:///В данном проекте есть аппаратно-програмный комплекс, способный при помощи искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технической составляющей выявлять и отделять камни и испорченную продукцию. - поясняют Алина ИГЗЕКОВА и Сабрина ПРОЛЫГИНА.///

Кажеться, что то подобное есть в магазине "АЗИЯ" в нашей "Жана кале" - ставишь на весы овощи и электроника по каким только ей ведомым признакам и алгоритму - сама высчитывает и вес и цену и выводит итоговую стоимость покупки.
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