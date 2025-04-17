Отправлено: - 18:53

Skeptic:

налоги и платит, чтобы город следил за порядком.

vofkakst:

Например: Рахат. Спереди- то красиво, а чуть сзади?

Цитата:Цитата:Выбрал первый вариант, хотя и первый и второй- по сути ОДНО и то же.Почему первый - предприниматель - это не только деньги и прибыль- во первых всех денег не заработаешь, а во вторых Кумар имел ввиду и думаю это СТО пудово так - ЦЕНТР города и расположенные в этом центре магазинчики, офисы, кафешки и прочий мелкий бизнес- а, возьмите промышленную зону города, такие крупные мельницы как Асалия, Пионер и прочее - там всё ОБОСРАНО и ИЗГАЖЕНО - вот там надо наводить порядок и чистоту.Город - это не только гор.акимат и Сити центр - это ещё и Узкая колея и Киевский и областной аким - это не аким города Костаная.