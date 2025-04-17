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≡ Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил внести...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51561
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил внести...
Отправлено: 17.04.25 - 11:43
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Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил внести изменения в Правила благоустройства и требует от бизнеса навести порядок на прилегающих территориях. Вы поддерживаете такие предложения?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2260
Re: Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил внести...
Отправлено: 17.04.25 - 11:43
#1
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Сначала надо определиться, что значит "прилегающие территории"?
Если это территории, находящиеся в аренде или собственности, то да, предприниматель обязан поддерживать на них порядок.
А если это городские территории, расположенные рядом с объектами предпринимательства, то предприниматель но то налоги и платит, чтобы город следил за порядком.
Так что - нет здесь правильного варианта.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1219
Re: Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил внести...
Отправлено: 18.04.25 - 17:37
#2
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Выбрал вариант 2. Ну самый логичный, на мой взгляд. Например: Рахат. Спереди- то красиво, а чуть сзади?парковка с гнутыми заборами, возле служебного входа по сезону не пройдешь, хотя там парапет и лесенка. Бомжи снующие на крыльце и типЫ, которые кружат около кредитоматов. А навести порядок не помешало бы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7885
Re: Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил внести...
Отправлено: 18.04.25 - 18:53
#3
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Цитата:
Skeptic:
налоги и платит, чтобы город следил за порядком.

Цитата:
vofkakst:
Например: Рахат. Спереди- то красиво, а чуть сзади?



Выбрал первый вариант, хотя и первый и второй- по сути ОДНО и то же.

Почему первый - предприниматель - это не только деньги и прибыль- во первых всех денег не заработаешь, а во вторых Кумар имел ввиду и думаю это СТО пудово так - ЦЕНТР города и расположенные в этом центре магазинчики, офисы, кафешки и прочий мелкий бизнес- а, возьмите промышленную зону города, такие крупные мельницы как Асалия, Пионер и прочее - там всё ОБОСРАНО и ИЗГАЖЕНО - вот там надо наводить порядок и чистоту.

Город - это не только гор.акимат и Сити центр - это ещё и Узкая колея и Киевский и областной аким - это не аким города Костаная.
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