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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:20
Цитата:
это только абсолют может так решить .
вы нет .
а я могу принять ваши слова или нет.
не принимаю . так то .
Skeptic:
Смешной вы.
Смешной вы.
это только абсолют может так решить .
вы нет .
а я могу принять ваши слова или нет.
не принимаю . так то .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:41
Цитата:
Ну вот и подтверждение.
Цитата:
YESNO:
другие то здесь как почему ?
другие то здесь как почему ?
Ну вот и подтверждение.
Цитата:
Эл-починно:
И последнее слово держать!
И последнее слово держать!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:42
Цитата:
Я бы не советовал, 40 процентов, сильная штука!
[Исправлено: Эл-починно, 17.04.2025 - 23:43]
YESNO:
это только абсолют может так решить .
это только абсолют может так решить .
Я бы не советовал, 40 процентов, сильная штука!
[Исправлено: Эл-починно, 17.04.2025 - 23:43]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 23:07
номера на велосипеды и тех паспорт получается будет . ошалеть
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 05:16
Цитата:
Бу парам парам рам Ра парам парам рам Ти парам парам рам Но
Буратино
YESNO:
кто это
кто это
Бу парам парам рам Ра парам парам рам Ти парам парам рам Но
Буратино
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 05:20
Цитата:
Конечно Скептик не тролль! Это просто слепое обожание! Именно так формировался например культ личности Сталина! Посадили соседа, с которым жил бок о бок лет 60? Ну наверное что то было, просто так ведь не сажают!
YESNO:
же себя тролликом не считаете
же себя тролликом не считаете
Конечно Скептик не тролль! Это просто слепое обожание! Именно так формировался например культ личности Сталина! Посадили соседа, с которым жил бок о бок лет 60? Ну наверное что то было, просто так ведь не сажают!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 05:23
Цитата:
Россия напала на Украину? Нет это Россия учит Украину как правильно жить! Ну и что, что ракетами! Отец сына ремнем лупцевал, зато какой хороший парень вырос!
saba:
Россия напала на Украину? Нет это Россия учит Украину как правильно жить! Ну и что, что ракетами! Отец сына ремнем лупцевал, зато какой хороший парень вырос!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 11:54
Цитата:
профессор Джанкарло Паллавичини, экс-советник российского лидера Михаила Горбачева, известный экономист, основоположник концепции маркетинга и член Российской академии естественных наук.
Папа проекта "Перестройка".
Паллавичино (Pallavacino) или (позднее) Паллавичини (Pallavicini) — итальянские феодалы, владевшие землями на стыке границ Лигурии, Ломбардии, Эмилии и Пьемонта. До XVII века им принадлежали такие города, как Буссето, Кортемаджоре, Фиденца, Ночето, Роккабьянка и Цибелло.
saba:
Бу парам парам рам Ра парам парам рам Ти парам парам рам Но Буратино
Бу парам парам рам Ра парам парам рам Ти парам парам рам Но Буратино
профессор Джанкарло Паллавичини, экс-советник российского лидера Михаила Горбачева, известный экономист, основоположник концепции маркетинга и член Российской академии естественных наук.
Папа проекта "Перестройка".
Паллавичино (Pallavacino) или (позднее) Паллавичини (Pallavicini) — итальянские феодалы, владевшие землями на стыке границ Лигурии, Ломбардии, Эмилии и Пьемонта. До XVII века им принадлежали такие города, как Буссето, Кортемаджоре, Фиденца, Ночето, Роккабьянка и Цибелло.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 12:09
Цитата:
Я собственно и не знал, просто пошутить хотел, а оно вишь как вышло! Может я Ванга какая или Нострадамус просто об этом не знаю?
YESNO:
Джанкарло
Джанкарло
Я собственно и не знал, просто пошутить хотел, а оно вишь как вышло! Может я Ванга какая или Нострадамус просто об этом не знаю?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11726
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 16:13
----***Ну это как мусульманин купил в тихушку свинину и нямкает ее по ночам и никто не знает, запивая араком*** - явно кто - то про себя
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 18:39
Путин поблагодарил Хамас за то, что те не всех убили заложников..
А ведь и правда, а русскому прострелили лишь две ноги и его пахана кончили..
Совсем неплохо!
Благодарит весь наш русский мир!
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:40]
А ведь и правда, а русскому прострелили лишь две ноги и его пахана кончили..
Совсем неплохо!
Благодарит весь наш русский мир!
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:40]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 18:44
Торговец людьми Ван Дам, который еще и пользуется рабынями , делая себе сексуальные услуги, благодарен Путину и написал к нему видеобращение благодарности..
Блин, это точно тот земной шар, где я родился?
Блин, это точно тот земной шар, где я родился?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 18:46
Мы русские нанесли в Страстную пятницу просто сумасшедшие удары по мирным украинцам в Харькове и разбомбили цех в Сумах по приготовлению нацистких куличей!
Мы Русские и с нами Бог!
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:58]
Мы Русские и с нами Бог!
[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:58]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 18:50
На Кубани завод делает гигантские Члены длиной 65 см..
Мы русские и с нами ....член.
Мы русские и с нами ....член.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.04.25 - 19:11
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