Отправлено: - 05:20

YESNO:

же себя тролликом не считаете

Цитата:Конечно Скептик не тролль! Это просто слепое обожание! Именно так формировался например культ личности Сталина! Посадили соседа, с которым жил бок о бок лет 60? Ну наверное что то было, просто так ведь не сажают!