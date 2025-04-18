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≡ Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51561
Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
Отправлено: 18.04.25 - 17:31
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С октября прошлого года маршрут вошел в перечень социально значимых. Перевозчик ИП Брунер подал заявку для рассмотрения тарифной комиссией его расчетов на субсидирование стоимости проезда. Однако дело зависло.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3737
Re: Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью...
Отправлено: 18.04.25 - 17:31
#1
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тучные времена закончились. Итог начатой Трампом всемирной торговой войны будет для нас плачевен. Цены на нефть упадут очень сильно...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16404
Re: Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью...
Отправлено: 18.04.25 - 17:52
#2
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Цитата:
Но на сегодня нам не выделен полный объем средств, необходимых для субсидирования таких маршрутов. При потребности в 7,9 млрд тенге выделили лишь 2,1 млрд тенге.


Так и думал что эта вся возня про субсидии, этим и закончится. Как и с КХ.
Так что в ближайшее время проезд на всех маршрутках подымут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7885
Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
Отправлено: 18.04.25 - 18:40
#3
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Цитата:
Vit:
вся возня про субсидии, этим и закончится. Как и с КХ.

Цитата:
юля елиссева:
тучные времена закончились.



По поводу субсидии: всегда говорил, вот уже на протяжении лет ДЕСЯТЬ, а может и больше и сейчас так же говорю: - если ВЫ , то есть государство, НЕ МОЖЕТЕ или НЕ ХОТИТЕ или в бюджете НЕТ денег на субсидии, то вспомните Советский Союз, конкретно- ЕДИНЫЙ минзачёт- то есть -в те вриена когда я работал гл.инженером и директором- государство проводило единый министерский взаимозачёт где то в феврале-марте - то есть деньги переводили в разные ведомства и министерства и погашали взаимные обязательства друг перед другом.

С одного кармана пиджака в другой карман, того же пиджака.

В нашем или в моём конкретном случае: - мне должны около 20 000 000 тенге субсидии за прошлые годы, аж с 2023 года( новая техника, гербицыды, за семена пшеницы) - в свою очередь- я должен в АКК, в КТ и у меня есть обязательные платежи по налогам в бюджет.

И АКК и КТ и Управление гос.доходов - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы, так пусть эти ДВАДЦАТЬ лямов моих ГОСУДАРСТВЕННЫХ субсидии, государство в лице Мин.фина РК перечислить не мне, а напрямую - в АКК, в КТ и налоговикам - тем самым погасит мои долги и налоги и как бы расчитается со мной- ВУ а ЛЯ.

Легко и просто и всем это ИНТЕРЕСНО- и немаловажное при этом - на рынок не хлынут миллиардные или с учётом ВСЕХ субсидии в стране - ТРИЛЛИОННЫЕ и НИЧЕМ не обеспеченные ТЕНГУШКИ ( это же - ХАЛЯВНЫЕ, ДАРМОВЫЕ, НАРИСОВАННЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ просто НАПЕЧАТАННЫЕ деньги) и величина инфляции будет на ПОРЯДОК ниже.

И не будем по пути движения субсидийных денег КОРМИТЬ - жирных и обнаглевших могильных червей на худеньком теле сельского пролетариата - толстых и тучных банкиров СЕМЬИ с их бесконечными мелкошрифтовыми комиссиями.

Но, но, но, но, и ещё сто раз - но- мы живём в Казахстане и наверное - есть АГАШКИ которые что то ИМЕЮТ с движения этих денег от бюджета и ко мне - а, иначе как обьяснить- что ОНИ не хотят принимать такое ПРОСТОЕ и РАЗУМНОЕ решение.

И выходит прав был, мушкетёр Боярский, говоря в ковбойском фильме "Бульвар Капуцинов" пророческие слова: "...эту страну ПОГУБИТ коррупция...."

[Исправлено: ACROS, 18.04.2025 - 20:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44231
Остается без субсидий - что будет завтра со стоимостью проезда в автобусе № 120 Костанай - Рудный?
Отправлено: 18.04.25 - 18:53
#4
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Что будет, таксисты опять будут зарабатывать по 900 тысяч в месяц и это уже чистыми

[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 19:54]
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