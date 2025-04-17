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≡ Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51558
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 17.04.25 - 23:57
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Сельскохозяйственная ярмарка, на которую приедут сельхозтоваропроизводители из 14 районов, Костаная и Рудного, пройдет в эту субботу, 19 апреля. Торговля в этот раз пройдет на площади в Сити-центре.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7657
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 12:12
#15
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Цитата:
юля елиссева:
сарацинам или к христианским

Я всегда думаю с какой он стороны русский, с какой казах? Спереди, сзади, с левой стороны или с правой? Уникум, загадка природы!
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3736
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 12:47
#16
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Цитата:
Добринцофф:
С2 по 456-это дорого,они же мелкие ,у нас по 420 были никто не брал.

Ну, не ехать же к Добринецу в ЗатобЫловку дя йайками..
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3736
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 13:06
#17
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Цитата:
Добринцофф:
а у меня отборка по 480.

такие йайца несут старые куры предпенсионного возраста. Пользы от них мало. С2 и С1 пусть меньше, но полезнее.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44223
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 13:37
#18
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Цитата:
юля елиссева:

Цитата:
субботу в центре Кастаная будет битва за йайцы между ортодоксальными христианами и сарацинами. А Марик с "ляжкой самки конины" через плечо мучительно думать к кому ему примкнуть - к сарацинам или к христианским ортодоксам.

Мы набрали уже их, высший по 565 в Солнечном взял, и моя в Тамаше первый по 510 или 550 добрала, 60 штук всего
А на ярмарке надо приготовить наличку, по безналу не продают от слова совсем

[Исправлено: 111, 18.04.2025 - 14:38]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44223
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 13:39
#19
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Цитата:
saba:

Цитата:
всегда думаю с какой он стороны русский, с к

Ну раз яйца на Пасху берешь, логично что ты русский
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44223
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 13:41
#20
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
последнее время он пару раз был замечен сидящим сразу на двух стульях 8-)

Нет, жена у меня чистая крещеная христианка, которую освящают Святой водой, мусульманки, ходящей в мечеть и читающей намаз по 5 раз в день у меня нет пока
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16402
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 13:47
#21
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Плачте и ревите фанаты яиц. Это я у дедушке в деревни. 20 кур. Каждый день по ведру яиц. И ещё одна дикая утка прижилась. На свободном выпасе. Может улететь на пару дней, потом прилетает и тусит с курами неделями)))





[Исправлено: Vit, 18.04.2025 - 13:51]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44223
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 13:47
#22
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Если ляшки самки конины не будет, я

Если продавец не знаком, то ни ляшку, никакое мясо в принципе из конины или говядины брать нельзя, есть риск того, что подали коня заезженного или порченого быка или корову больную
Со вкусом спермы нужно варить это мясо не менее 4х часов, очень жесткое оно от коней,
И опять же весы, они кидают мясо быстро на них и дают быстро, это непроверяемо, толпа орет, все снуют и суют мимо тебя наличные, толкают, трогают мясо своими потными руками, как буд то разбираются в сперме оно или нет
В общем примочек много
Опять же нужен нал
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44223
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 13:49
#23
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Плачьте и ревите фанаты яиц. Это я у дедушке в деревни. 20 кур. Каждый день по ведру яиц. И ещё одна дикая утка прижилась. На свободном выпасе. Может улитеть на пару дней, потом прилетает и тусит с курами неделями)))


Брали мы у сородичей и так заказывали, очень большой процент тухлости попадается, пока они там собирают яйца с несчастных 20ти кур, как то перестали заказывать
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3736
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 14:32
#24
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Цитата:
111:
Со вкусом спермы

Марик, откуда ты знаешь этот вкус? :))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7657
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 15:07
#25
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Цитата:
111:
Ну раз яйца на Пасху берешь, логично что ты русский

А если в магазине раскрашенные покупаешь, тогда кто?
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