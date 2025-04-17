Сельскохозяйственная ярмарка, на которую приедут сельхозтоваропроизводители из 14 районов, Костаная и Рудного, пройдет в эту субботу, 19 апреля. Торговля в этот раз пройдет на площади в Сити-центре. Читать новость
субботу в центре Кастаная будет битва за йайцы между ортодоксальными христианами и сарацинами. А Марик с "ляжкой самки конины" через плечо мучительно думать к кому ему примкнуть - к сарацинам или к христианским ортодоксам.
Мы набрали уже их, высший по 565 в Солнечном взял, и моя в Тамаше первый по 510 или 550 добрала, 60 штук всего А на ярмарке надо приготовить наличку, по безналу не продают от слова совсем
Плачте и ревите фанаты яиц. Это я у дедушке в деревни. 20 кур. Каждый день по ведру яиц. И ещё одна дикая утка прижилась. На свободном выпасе. Может улететь на пару дней, потом прилетает и тусит с курами неделями)))
Если продавец не знаком, то ни ляшку, никакое мясо в принципе из конины или говядины брать нельзя, есть риск того, что подали коня заезженного или порченого быка или корову больную Со вкусом спермы нужно варить это мясо не менее 4х часов, очень жесткое оно от коней, И опять же весы, они кидают мясо быстро на них и дают быстро, это непроверяемо, толпа орет, все снуют и суют мимо тебя наличные, толкают, трогают мясо своими потными руками, как буд то разбираются в сперме оно или нет В общем примочек много Опять же нужен нал
Плачьте и ревите фанаты яиц. Это я у дедушке в деревни. 20 кур. Каждый день по ведру яиц. И ещё одна дикая утка прижилась. На свободном выпасе. Может улитеть на пару дней, потом прилетает и тусит с курами неделями)))
Брали мы у сородичей и так заказывали, очень большой процент тухлости попадается, пока они там собирают яйца с несчастных 20ти кур, как то перестали заказывать
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