Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет реконструкция
Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет реконструкция
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51558
Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет реконструкция
Отправлено: 18.04.25 - 07:17
Это вокзалы в Костанае, Аркалыке, Кушмуруне, Аманкарагае, Тоболе и Рудном. В последнем сегодня, 17 апреля, показали планы по реконструкции. Большинство вокзалов были построены в 60-е годы прошлого столетия и с тех пор в них не было капитального ремонта.
Читать новость
Читать новость
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1387
Re: Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет...
Отправлено: 18.04.25 - 07:17
Это очень хорошая новость!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 714
Re: Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет...
Отправлено: 18.04.25 - 08:02
думается мне, что на фоне тотальной экономии не стоит трогать вокзал в Костанае. Он и так выглядит лучше всех. Просто навести порядок
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16402
Re: Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет...
Отправлено: 18.04.25 - 08:10
Цитата:
А после современного капремонта уже через 5 лет всё отвалится)
были построены в 60-е годы прошлого столетия и с тех пор не в них не проводили капитальный ремонт.
А после современного капремонта уже через 5 лет всё отвалится)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7881
Re: Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет...
Отправлено: 18.04.25 - 09:08
Цитата:
Если мне память не изменяет - костанайский вокзал вроде относиться к особенной архитектуре- не историческая ценность, а как то по другому, к такой же категории был отнесён и кинотеатр, с которого Кулагин снял этот статус, потом снёс и построил магазин повседневных товаров.
рихард:
Он и так выглядит лучше всех.
Он и так выглядит лучше всех.
Если мне память не изменяет - костанайский вокзал вроде относиться к особенной архитектуре- не историческая ценность, а как то по другому, к такой же категории был отнесён и кинотеатр, с которого Кулагин снял этот статус, потом снёс и построил магазин повседневных товаров.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7881
Re: Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет...
Отправлено: 18.04.25 - 09:10
Цитата:
Правильно пишите: - не КАПРЕМОНТА, а ОСВОЕНИЯ бюджетных денег.
Поэтому и ОТВАЛИВАЕТСЯ.
Vit:
современного капремонта
современного капремонта
Правильно пишите: - не КАПРЕМОНТА, а ОСВОЕНИЯ бюджетных денег.
Поэтому и ОТВАЛИВАЕТСЯ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 740
Re: Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет...
Отправлено: 18.04.25 - 09:12
Сейчас темиртауским сайдингом обошьют вот красота то будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7523
Re: Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет...
Отправлено: 18.04.25 - 12:06
Вокзал-это лицо города. Еще в начале 90-х когда я мотался на 72-м поезде до лужников и черкизово, наш состав стоял всего несколько минут и мне на ум пришла мысль,раз уж даже поезд не хочет обьявить серьезную стоянку,значит городишко так себе. В годы разрухи я пожалел что сразу не свалил в Рудный,а все из-за вокзалда,вернее что я так плохо подумал
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1916
Re: Шесть железнодорожных вокзалов Костанайской области ждет...
Отправлено: 18.04.25 - 13:04
ЖЕЛЕЗОДОРОЖНЫЙ вокзал, пам. архитектуры. Построен в 1974. Авторы проекта – арх. В. Батырев, А. Сухорукова, инж. – Ж. Самсонова. Проект разработан ин-том «Мосгипротранс». За эту работу коллектив авторов удостоен премии Сов. Мин. СССР (1978). Здание построено на месте старого вокзала. Строители: трест «Казахтранстехмонтаж», Управление «Магнитогорстрой», Минтрансстрой СССР и др. Композиционным центром архит.-планировочного решения является операционный зал для пассажиров (продажа билетов, информация, почтовые отправления, тел. переговоры и т. д.). Планировка обеспечивает четкую орг-цию сложной жизни вокзального сооружения. Все службы находятся в вост. крыле здания. Они отделены от осн. пл. вокзала внутренним двориком. Здание представляет собой вытянутое по оси трехэтажное сооружение. Первый этаж имеет сплошное остекление и углубление. Второй и третий этажи объединены единым композиционным решением. Они решены как цельный объем, плоскость к-рого расчленена сплошным ленточным остеклением с закрывающей его солнцезащитной решеткой в виде горизонтальных полос, выступающих за плоскость фасада. Горизонтальные бетонные полосы солнцезащиты, протянутые по всему линейному фасаду, подчеркивают его типологическую особенность. Вост. гл. входа остекление прерывается, и в этом проеме расположена эмблема с рельефным изображением часов и словом «Вокзал». Здание построено на контрасте почти двухсотметрового линейного объема с мощным железобетонным козырьком криволинейного очертания, акцентирующим гл. вход. Козырек с 15-метровым выносом повернут под углом к плоскости фасада и ориентирован на гл. магистраль города – ул. Ленина. Здание вокзала является ее композиционным завершением. Подступ к зданию не осложнен ни лестницами, ни газонами за счет сплошной отмостки асфальтом. Конструктивная схема здания – каркасная. Полы мозаичные и дощатые. Двери трех типов: стеклянные, с остеклением и филенкой и деревянные. Перегородки панельные. Перекрытия железобетонные. В отделке интерьеров использованы отделка под дерево, цем. цв. штукатурка. Ср. выс. помещений – 3,8 м. Общая пл. – 5375 кв. м. Общий объем – 61281,98 куб......
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 93
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать