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≡ Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51557
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 17.04.25 - 23:57
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Сельскохозяйственная ярмарка, на которую приедут сельхозтоваропроизводители из 14 районов, Костаная и Рудного, пройдет в эту субботу, 19 апреля. Торговля в этот раз пройдет на площади в Сити-центре.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1915
Re: Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 17.04.25 - 23:57
#1
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.....яйца дешёвые будут? Тимур уточните пожалуйста и от каких производителей.....
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10277
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 00:01
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....яйца дешёвые будут?

А дешёвые-это сколько?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
740
Re: Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 09:14
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....яйца дешёвые будут?

тратить бензин, свое время, потом бензин обратно чтобы купить на 50 тенге дешевле это на самом деле оправдано?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16401
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 09:33
#4
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Если ляшки самки конины не будет, я не приду на ярмарку)
Да Марик?)
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2566
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:08
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Тимур уточните пожалуйста и от каких производителей.....

Такие данные нам не сообщают, к сожалению.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3733
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:09
#6
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В субботу в центре Кастаная будет битва за йайцы между ортодоксальными христианами и сарацинами. А Марик с "ляжкой самки конины" через плечо мучительно думать к кому ему примкнуть - к сарацинам или к христианским ортодоксам.

[Исправлено: юля елиссева, 18.04.2025 - 11:16]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27362
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:23
#7
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Цитата:
юля елиссева:
А Марик с "ляжкой самки конины" через плечо мучительно думать к кому ему примкнуть - к сарацинам или к христианским ортодоксам.

В последнее время он пару раз был замечен сидящим сразу на двух стульях 8-)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10277
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:49
#8
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Цитата:
юля елиссева:
В субботу в центре Кастаная будет битва за йайцы

яйца уже не в тренде,я сейчас продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве.Для примера социальное яцо которые будет на ярмарке-это С1 по 480 тнг.
В этот раз пенсионеры будут биться за картошку по 150-160 тнг и капусту по 120
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17985
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:50
#9
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Цитата:
Добринцофф:
я сейчас продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве.

вроде как реклама своих товаров на форуме запрещена)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10277
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:54
#10
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Цитата:
abaika95:
вроде как реклама своих товаров на форуме запрещена)

В отличие от Марика я не пишу название магазина и не выкладываю фото.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3733
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 11:03
#11
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Цитата:
Добринцофф:
продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве

Супермаркет "Азия_Экспресс" на углу Майлина- Аль-Фараби. Йайцы Жас Канат С1 - 480 тэнге. С1 от "Яворик" и "Балян" по 470 тэнге.
Супермаркет "Ин Март" на Темирбаева 14. Йайцы С2 от Север Птица - 456 тэнге

[Исправлено: юля елиссева, 18.04.2025 - 12:05]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17985
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 11:10
#12
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Цитата:
Добринцофф:
В отличие от Марика я не пишу название магазина и не выкладываю фото.

заувалированая реклама тоже реклама) нет я к слову не против но как будто модератор щас забанит
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10277
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 11:26
#13
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Цитата:
юля елиссева:
Супермаркет "Азия_Экспресс" на углу Майлина- Аль-Фараби. Йайцы Жас Канат С1 - 480

у них C1 по 480тнг,а у меня отборка по 480.
:-P
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