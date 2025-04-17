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Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51557
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 17.04.25 - 23:57
Сельскохозяйственная ярмарка, на которую приедут сельхозтоваропроизводители из 14 районов, Костаная и Рудного, пройдет в эту субботу, 19 апреля. Торговля в этот раз пройдет на площади в Сити-центре.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1915
Re: Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 17.04.25 - 23:57
.....яйца дешёвые будут? Тимур уточните пожалуйста и от каких производителей.....
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 00:01
Цитата:
А дешёвые-это сколько?
родом из Шанхая2022:
.....яйца дешёвые будут?
.....яйца дешёвые будут?
А дешёвые-это сколько?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 740
Re: Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 09:14
Цитата:
тратить бензин, свое время, потом бензин обратно чтобы купить на 50 тенге дешевле это на самом деле оправдано?
родом из Шанхая2022:
....яйца дешёвые будут?
....яйца дешёвые будут?
тратить бензин, свое время, потом бензин обратно чтобы купить на 50 тенге дешевле это на самом деле оправдано?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16401
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 09:33
Если ляшки самки конины не будет, я не приду на ярмарку)
Да Марик?)
Да Марик?)
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2566
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:08
Цитата:
Такие данные нам не сообщают, к сожалению.
родом из Шанхая2022:
Тимур уточните пожалуйста и от каких производителей.....
Тимур уточните пожалуйста и от каких производителей.....
Такие данные нам не сообщают, к сожалению.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3733
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:09
В субботу в центре Кастаная будет битва за йайцы между ортодоксальными христианами и сарацинами. А Марик с "ляжкой самки конины" через плечо мучительно думать к кому ему примкнуть - к сарацинам или к христианским ортодоксам.
[Исправлено: юля елиссева, 18.04.2025 - 11:16]
[Исправлено: юля елиссева, 18.04.2025 - 11:16]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27362
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:23
Цитата:
В последнее время он пару раз был замечен сидящим сразу на двух стульях
юля елиссева:
А Марик с "ляжкой самки конины" через плечо мучительно думать к кому ему примкнуть - к сарацинам или к христианским ортодоксам.
А Марик с "ляжкой самки конины" через плечо мучительно думать к кому ему примкнуть - к сарацинам или к христианским ортодоксам.
В последнее время он пару раз был замечен сидящим сразу на двух стульях
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:49
Цитата:
яйца уже не в тренде,я сейчас продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве.Для примера социальное яцо которые будет на ярмарке-это С1 по 480 тнг.
В этот раз пенсионеры будут биться за картошку по 150-160 тнг и капусту по 120
юля елиссева:
В субботу в центре Кастаная будет битва за йайцы
В субботу в центре Кастаная будет битва за йайцы
яйца уже не в тренде,я сейчас продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве.Для примера социальное яцо которые будет на ярмарке-это С1 по 480 тнг.
В этот раз пенсионеры будут биться за картошку по 150-160 тнг и капусту по 120
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17985
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:50
Цитата:
вроде как реклама своих товаров на форуме запрещена)
Добринцофф:
я сейчас продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве.
я сейчас продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве.
вроде как реклама своих товаров на форуме запрещена)
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 10:54
Цитата:
В отличие от Марика я не пишу название магазина и не выкладываю фото.
abaika95:
вроде как реклама своих товаров на форуме запрещена)
вроде как реклама своих товаров на форуме запрещена)
В отличие от Марика я не пишу название магазина и не выкладываю фото.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3733
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 11:03
Цитата:
Супермаркет "Азия_Экспресс" на углу Майлина- Аль-Фараби. Йайцы Жас Канат С1 - 480 тэнге. С1 от "Яворик" и "Балян" по 470 тэнге.
Супермаркет "Ин Март" на Темирбаева 14. Йайцы С2 от Север Птица - 456 тэнге
[Исправлено: юля елиссева, 18.04.2025 - 12:05]
Добринцофф:
продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве
продаю отличную отборку по 480 тнг в любом количестве
Супермаркет "Азия_Экспресс" на углу Майлина- Аль-Фараби. Йайцы Жас Канат С1 - 480 тэнге. С1 от "Яворик" и "Балян" по 470 тэнге.
Супермаркет "Ин Март" на Темирбаева 14. Йайцы С2 от Север Птица - 456 тэнге
[Исправлено: юля елиссева, 18.04.2025 - 12:05]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17985
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 11:10
Цитата:
заувалированая реклама тоже реклама) нет я к слову не против но как будто модератор щас забанит
Добринцофф:
В отличие от Марика я не пишу название магазина и не выкладываю фото.
В отличие от Марика я не пишу название магазина и не выкладываю фото.
заувалированая реклама тоже реклама) нет я к слову не против но как будто модератор щас забанит
Ярмарка пройдет перед Пасхой в Костанае
Отправлено: 18.04.25 - 11:26
Цитата:
у них C1 по 480тнг,а у меня отборка по 480.
юля елиссева:
Супермаркет "Азия_Экспресс" на углу Майлина- Аль-Фараби. Йайцы Жас Канат С1 - 480
Супермаркет "Азия_Экспресс" на углу Майлина- Аль-Фараби. Йайцы Жас Канат С1 - 480
у них C1 по 480тнг,а у меня отборка по 480.
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