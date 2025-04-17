Отправлено: - 10:23

юля елиссева:

А Марик с "ляжкой самки конины" через плечо мучительно думать к кому ему примкнуть - к сарацинам или к христианским ортодоксам.

Цитата:В последнее время он пару раз был замечен сидящим сразу на двух стульях