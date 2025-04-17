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Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51557
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 17.04.25 - 15:37
Все в тот вечер выдохнули, узнав, что Степанова "закроют в психушке на год" за попытки суицида, и со спокойной душой покинули Данияра. Но подсудимый почти сразу вернулся и убил подростка. Можно ли было оградить Данияра от убийцы?
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Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 15:37
Комментарий удален модератором.
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 17.04.25 - 15:39
Комментарий удален модератором.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 714
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 16:17
жуть. Исходя из информации, которая тут размещена, полагал бы дать Степанову максимальный срок. (жаль вышки нет), а матери тоже лет 15 как минимум. И еще выяснить, что за правила такие в психушке, когда считаются с желанием пациентов?
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 17.04.25 - 16:51
Кстати, почему стерли первый коммент, мать не наблюдала, как сына убивают?
Судя по вашей статье она смотрела спокойно
Цитата:
Пока сын стонал и Степанов спокойно курил, что делала мать?
[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 17:54]
Судя по вашей статье она смотрела спокойно
Цитата:
Степанов зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка всё видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошёл на кухню и закурил.
Пока сын стонал и Степанов спокойно курил, что делала мать?
[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 17:54]
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 16:57
По второму комменту.
НГ , объясните пожалуйста, что сие означает?
Цитата:
То тогда кто она ему была?
НГ , объясните пожалуйста, что сие означает?
Цитата:
поскольку тот на постоянной основе с Ириной не жил, отчимом Данияру не был, а был лишь любовником Жарковой.
То тогда кто она ему была?
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 141
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 17:42
Ой, что-то меня терзают смутные сомнения. Что-то подсказывает, что врачи то лукавят...
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1387
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 17:43
ИМХО, ее надо признать соучастницей, поскольку у нее была возможность защитить сына, но она это не сделала. Нормальная мать за сына зубами бы загрызла, а эта чаек попивала с убийцей. Поражаюсь!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3733
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 17.04.25 - 17:47
вопрос, почему мамаша сразу не позвонила в полицию?
жалко пацана, погиб ни за что, из-за мамаши про...ки
жалко пацана, погиб ни за что, из-за мамаши про...ки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16401
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 18:35
Цитата:
Ну а че себя то не до резал?. Духа не хватило? В штаны навалил от страха. Беззащитного подростка мог а себя жалко стало. Ну надеюсь сгниёт на зоне.
Затем попытался этим же ножом убить себя.
Ну а че себя то не до резал?. Духа не хватило? В штаны навалил от страха. Беззащитного подростка мог а себя жалко стало. Ну надеюсь сгниёт на зоне.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 817
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 21:59
Неужели после таких чудовищных убийств, гос-во так и будет прогибаться под "демократию",созданную на развале СССР, которая создана в других странах для превращения личности в безмолвное существо, живущее за счет цифр, и ради цифр, и не вернет смертную казнь для такого биомусора, процветающего в этой стране! В стране создана такая жалость к преступникам! Неужели страна катится в страну безответственности, в страну, где отсутствует реальная кара за содеянное, а только создается видимость наказаний в виде штрафов или только лишения свободы за счет налогов населения,бизнеса! Когда что-то изменится, ведь кроме тяжких преступлений, процветает правовой нигилизм, отсутствие контроля со стороны народных масс, которых оттерли от самоуправления на примере маслихатов?
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 141
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 18.04.25 - 10:31
В соответствии ст.136 п.1 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее - Кодекс), пациент или его законный представитель имеет право отказаться от медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных статьей 137 настоящего Кодекса.
Данное право на отказ от медицинской помощи не является абсолютным и безусловным.
Согласно ст.137 п.1,3 Кодекса, оказание медицинской помощи без согласия пациента допускается в отношении лиц:
1) находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить свою волю;
2) с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) с тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями);
4) с психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших общественно опасное деяние.
Решение об оказании медицинской помощи без согласия в отношении указанных лиц принимает консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно медицинский работник с последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации.
Статьёй 166 Кодекса регламентирован порядок проведения психиатрического освидетельствования.
В это же время согласно ст.167 п.1 пп.1) и п.7 той же статьи Кодекса, государством гарантируется: экстренная и плановая медицинская помощь в области психического здоровья в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Лечение может проводиться без согласия лица с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием) или его законного представителя только при применении принудительных мер медицинского характера по основаниям, установленным законами Республики Казахстан, а также при принудительной госпитализации по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 137 настоящего Кодекса. В этих случаях, за исключением экстренной госпитализации, лечение осуществляется по решению комиссии врачей-психиатров. При госпитализации лица без его согласия принятие решения о порядке лечения комиссией врачей-психиатров должно быть обеспечено в течение сорока восьми часов с момента его госпитализации.
Статьи 168 и 170 того же Кодекса предусматривают порядок принудительной госпитализации по основаниям, предусмотренным ст.137 Кодекса, с обязательным уведомлением прокурора в течение 48-ми часов с момента госпитализации - до рассмотрения вопроса о принудительном лечении судом.
Лицо, госпитализированное в стационар по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 137 настоящего Кодекса, подлежит обязательному освидетельствованию в течение сорока восьми часов с момента госпитализации комиссией врачей-психиатров, которая принимает решение об обоснованности госпитализации. В случаях, когда госпитализация признается необоснованной и госпитализируемое лицо не выражает желания остаться в стационаре, оно подлежит немедленной выписке. В случае несогласия с принудительной госпитализацией лицо с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием) или его законный представитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020 утверждён "Стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан", содержащий более детальный регламент принудительной госпитализации по основаниям ст.137 Кодекса.
Таким образом, к сожалению, в этой трагедии есть вина и государства. Её можно было избежать, если бы лицо, представляющее реальную опасность для себя или окружающих, было бы принудительно госпитализировано. Государство в лице органов здравоохранения не изолировало лицо, представляющее опасность и явно находящееся в крайне агрессивном состоянии, настроенном на причинение кому-либо вреда.
В итоге имеем, что органы здравоохранения не оценили адекватно ситуацию с указанным гражданином, не предприняли должных мер к изоляции лица по основаниям ст.137 п.1 названного Кодекса, не поместили в стационар, тем самым действием признали, что лицо не представляет реальную опасность для себя или окружающих. Однако реальная реальность доказывает обратное, лицо представляло реальную опасность не только для себя, но и для окружающих, и сразу после того, как побывало в организации оказания психиатрической помощи, совершило убийство подростка.
В виду чего, утверждения врачей о законодательной невозможности принудительной госпитализации можно расценивать как способ их защиты по фактам ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.
Данное право на отказ от медицинской помощи не является абсолютным и безусловным.
Согласно ст.137 п.1,3 Кодекса, оказание медицинской помощи без согласия пациента допускается в отношении лиц:
1) находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить свою волю;
2) с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) с тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями);
4) с психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших общественно опасное деяние.
Решение об оказании медицинской помощи без согласия в отношении указанных лиц принимает консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно медицинский работник с последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации.
Статьёй 166 Кодекса регламентирован порядок проведения психиатрического освидетельствования.
В это же время согласно ст.167 п.1 пп.1) и п.7 той же статьи Кодекса, государством гарантируется: экстренная и плановая медицинская помощь в области психического здоровья в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Лечение может проводиться без согласия лица с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием) или его законного представителя только при применении принудительных мер медицинского характера по основаниям, установленным законами Республики Казахстан, а также при принудительной госпитализации по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 137 настоящего Кодекса. В этих случаях, за исключением экстренной госпитализации, лечение осуществляется по решению комиссии врачей-психиатров. При госпитализации лица без его согласия принятие решения о порядке лечения комиссией врачей-психиатров должно быть обеспечено в течение сорока восьми часов с момента его госпитализации.
Статьи 168 и 170 того же Кодекса предусматривают порядок принудительной госпитализации по основаниям, предусмотренным ст.137 Кодекса, с обязательным уведомлением прокурора в течение 48-ми часов с момента госпитализации - до рассмотрения вопроса о принудительном лечении судом.
Лицо, госпитализированное в стационар по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 137 настоящего Кодекса, подлежит обязательному освидетельствованию в течение сорока восьми часов с момента госпитализации комиссией врачей-психиатров, которая принимает решение об обоснованности госпитализации. В случаях, когда госпитализация признается необоснованной и госпитализируемое лицо не выражает желания остаться в стационаре, оно подлежит немедленной выписке. В случае несогласия с принудительной госпитализацией лицо с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием) или его законный представитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020 утверждён "Стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан", содержащий более детальный регламент принудительной госпитализации по основаниям ст.137 Кодекса.
Таким образом, к сожалению, в этой трагедии есть вина и государства. Её можно было избежать, если бы лицо, представляющее реальную опасность для себя или окружающих, было бы принудительно госпитализировано. Государство в лице органов здравоохранения не изолировало лицо, представляющее опасность и явно находящееся в крайне агрессивном состоянии, настроенном на причинение кому-либо вреда.
В итоге имеем, что органы здравоохранения не оценили адекватно ситуацию с указанным гражданином, не предприняли должных мер к изоляции лица по основаниям ст.137 п.1 названного Кодекса, не поместили в стационар, тем самым действием признали, что лицо не представляет реальную опасность для себя или окружающих. Однако реальная реальность доказывает обратное, лицо представляло реальную опасность не только для себя, но и для окружающих, и сразу после того, как побывало в организации оказания психиатрической помощи, совершило убийство подростка.
В виду чего, утверждения врачей о законодательной невозможности принудительной госпитализации можно расценивать как способ их защиты по фактам ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2566
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 18.04.25 - 11:24
Цитата:
В комментарии содержится обвинение в адрес конкретного человека. Кроме того, там искажены факты - она не спокойно наблюдала, а пыталась защитить сына, но была избита. Читайте статью полностью, а не фрагментами.
Цитата:
В комментарии содержится оскорбление в адрес конкретного человека.
Кроме того, оба комментария могли стать поводом для иска в суд в ваш адрес и в адрес редакции. По обвинению в клевете.
Если хотите судиться - ваше право. Но без участия НГ, пожалуйста.
111:
Кстати, почему стерли первый коммент, мать не наблюдала, как сына убивают?
Кстати, почему стерли первый коммент, мать не наблюдала, как сына убивают?
В комментарии содержится обвинение в адрес конкретного человека. Кроме того, там искажены факты - она не спокойно наблюдала, а пыталась защитить сына, но была избита. Читайте статью полностью, а не фрагментами.
Цитата:
111:
По второму комменту. НГ , объясните пожалуйста, что сие означает?
По второму комменту. НГ , объясните пожалуйста, что сие означает?
В комментарии содержится оскорбление в адрес конкретного человека.
Кроме того, оба комментария могли стать поводом для иска в суд в ваш адрес и в адрес редакции. По обвинению в клевете.
Если хотите судиться - ваше право. Но без участия НГ, пожалуйста.
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