Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...

Отправлено: - 10:31

В соответствии ст.136 п.1 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее - Кодекс), пациент или его законный представитель имеет право отказаться от медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных статьей 137 настоящего Кодекса.



Данное право на отказ от медицинской помощи не является абсолютным и безусловным.



Согласно ст.137 п.1,3 Кодекса, оказание медицинской помощи без согласия пациента допускается в отношении лиц:

1) находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить свою волю;

2) с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

3) с тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями);

4) с психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших общественно опасное деяние.

Решение об оказании медицинской помощи без согласия в отношении указанных лиц принимает консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно медицинский работник с последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации.



Статьёй 166 Кодекса регламентирован порядок проведения психиатрического освидетельствования.



В это же время согласно ст.167 п.1 пп.1) и п.7 той же статьи Кодекса, государством гарантируется: экстренная и плановая медицинская помощь в области психического здоровья в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Лечение может проводиться без согласия лица с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием) или его законного представителя только при применении принудительных мер медицинского характера по основаниям, установленным законами Республики Казахстан, а также при принудительной госпитализации по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 137 настоящего Кодекса. В этих случаях, за исключением экстренной госпитализации, лечение осуществляется по решению комиссии врачей-психиатров. При госпитализации лица без его согласия принятие решения о порядке лечения комиссией врачей-психиатров должно быть обеспечено в течение сорока восьми часов с момента его госпитализации.



Статьи 168 и 170 того же Кодекса предусматривают порядок принудительной госпитализации по основаниям, предусмотренным ст.137 Кодекса, с обязательным уведомлением прокурора в течение 48-ми часов с момента госпитализации - до рассмотрения вопроса о принудительном лечении судом.



Лицо, госпитализированное в стационар по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 137 настоящего Кодекса, подлежит обязательному освидетельствованию в течение сорока восьми часов с момента госпитализации комиссией врачей-психиатров, которая принимает решение об обоснованности госпитализации. В случаях, когда госпитализация признается необоснованной и госпитализируемое лицо не выражает желания остаться в стационаре, оно подлежит немедленной выписке. В случае несогласия с принудительной госпитализацией лицо с психическим, поведенческим расстройством (заболеванием) или его законный представитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.



Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020 утверждён "Стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан", содержащий более детальный регламент принудительной госпитализации по основаниям ст.137 Кодекса.



Таким образом, к сожалению, в этой трагедии есть вина и государства. Её можно было избежать, если бы лицо, представляющее реальную опасность для себя или окружающих, было бы принудительно госпитализировано. Государство в лице органов здравоохранения не изолировало лицо, представляющее опасность и явно находящееся в крайне агрессивном состоянии, настроенном на причинение кому-либо вреда.



В итоге имеем, что органы здравоохранения не оценили адекватно ситуацию с указанным гражданином, не предприняли должных мер к изоляции лица по основаниям ст.137 п.1 названного Кодекса, не поместили в стационар, тем самым действием признали, что лицо не представляет реальную опасность для себя или окружающих. Однако реальная реальность доказывает обратное, лицо представляло реальную опасность не только для себя, но и для окружающих, и сразу после того, как побывало в организации оказания психиатрической помощи, совершило убийство подростка.



В виду чего, утверждения врачей о законодательной невозможности принудительной госпитализации можно расценивать как способ их защиты по фактам ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.