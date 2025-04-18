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≡ "Ходила за ребенком с утюгом": раскрыты детали жестокого обращения в костанайском интернате
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51557
"Ходила за ребенком с утюгом": раскрыты детали жестокого обращения в костанайском интернате
Отправлено: 18.04.25 - 10:28
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Подробности издевательства над ребенком с инвалидностью раскрыли в управлении координации занятости и социальных программ области. Речь идет о случае в детском центре оказания специальных социальных услуг, где подросток получил ожоги.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3733
Re: "Ходила за ребенком с утюгом": раскрыты детали...
Отправлено: 18.04.25 - 10:28
#1
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тяжелое воспитателя было в 90-х детство..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17985
Re: "Ходила за ребенком с утюгом": раскрыты детали...
Отправлено: 18.04.25 - 10:40
#2
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Цитата:
По итогам проверки уволены директор учреждения, два воспитателя и санитарка. Остальные сотрудники получили дисциплинарные взыскания. В отношении воспитательницы, подозреваемой в истязаниях, возбуждено уголовное дело. Ей может грозить от 4 до 7 лет лишения свободы.

Источник:


никогда не понимал этой логики увольнения руководителя когда подчиненный что-то натворил
ну не может чисто физически директор отслеживать работу своего учреждения, отчитываться и при этом следить чтобы дома у подчиненных все было хорошо
два воспитателя и санитарка уволены наверное потому что не остановили эту сумасшедшую с утюгом а директор то что? она знала об инциденте? или попала потому что ей никто не доложил об этом сразу же? всегда коллектив прикрывает своих коллег перед руководством, мало где есть человек который тут же бежит докалывдаться руководству да такой и не задерживается в коллективе
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