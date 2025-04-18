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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55743 По итогам проверки уволены директор учреждения, два воспитателя и санитарка. Остальные сотрудники получили дисциплинарные взыскания. В отношении воспитательницы, подозреваемой в истязаниях, возбуждено уголовное дело. Ей может грозить от 4 до 7 лет лишения свободы.Источник:

Цитата:никогда не понимал этой логики увольнения руководителя когда подчиненный что-то натворилну не может чисто физически директор отслеживать работу своего учреждения, отчитываться и при этом следить чтобы дома у подчиненных все было хорошодва воспитателя и санитарка уволены наверное потому что не остановили эту сумасшедшую с утюгом а директор то что? она знала об инциденте? или попала потому что ей никто не доложил об этом сразу же? всегда коллектив прикрывает своих коллег перед руководством, мало где есть человек который тут же бежит докалывдаться руководству да такой и не задерживается в коллективе