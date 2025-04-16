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Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились повысить тарифы на газ и свет в Костанайской области после некоторых раздумий
Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились повысить тарифы на газ и свет в Костанайской области после некоторых раздумий
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