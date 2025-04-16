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Иными словами, разрешат поднимать тарифы при условии, что монополисты гарантированно начнут обновлять трубы, провода и столбы

Тариф растет. Регулярно. Свет в городе отключают целыми районами. Не менее регулярно. Вопрос - хоть раз у них спросили за ранее поднятые тарифы? На их поводу идут каждый раз, под обещания модернизировать все - а толку нет, как отключали, так и отключают.Цитата:ДКРЕМ, аууу, где вот это все? Вас опять как детей развели, а вы и купились. Впрочем, ничего неожиданного не произошло.