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≡ Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились повысить тарифы на газ и свет в Костанайской области после некоторых раздумий
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51555
Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились повысить тарифы на газ и свет в Костанайской области после некоторых раздумий
Отправлено: 16.04.25 - 22:24
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Представители департамента КРЕМ по Костанайской области сегодня, 16 апреля, обнародовали решение по изменению тарифов на электро- и газоснабжение. Как стало известно, тарифы ждёт рост, хотя и меньший, нежели тот, на который рассчитывали поставщики.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
165
Re: Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились...
Отправлено: 16.04.25 - 22:24
#1
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Все ожидаемо. Попросили больше, получили что хотели
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1218
Re: Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились...
Отправлено: 17.04.25 - 07:23
#2
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Тариф растет. Регулярно. Свет в городе отключают целыми районами. Не менее регулярно. Вопрос - хоть раз у них спросили за ранее поднятые тарифы? На их поводу идут каждый раз, под обещания модернизировать все - а толку нет, как отключали, так и отключают.
Цитата:
Иными словами, разрешат поднимать тарифы при условии, что монополисты гарантированно начнут обновлять трубы, провода и столбы

ДКРЕМ, аууу, где вот это все? Вас опять как детей развели, а вы и купились. Впрочем, ничего неожиданного не произошло.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1671
Re: Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились...
Отправлено: 17.04.25 - 10:16
#3
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Оскар в студию. Отличная актёрская игра :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7521
Re: Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились...
Отправлено: 17.04.25 - 12:46
#4
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Антимонополисты взяли на вооружение метод защиты как у той девки Шурыгина. Не спрашивают-ты пила?
А она наотрез отказывается,и когда надавили, все таки призналась- да,но чуть-чуть, на донышке. Оказались семья последней таким методом зарабатывала,дружила с парнями, тусовки разные с разборками,затем заява в полицию о насилии над ней.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17981
Re: Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились...
Отправлено: 17.04.25 - 13:26
#5
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Цитата:
Если чуть-чуть, то можно?



Раз антимнополисты не смогли удержать рост тарифов то можно чучуть сократить штат антимонопольной службы
Ведь так? Зачем они нужны если они соглашаются с ростом тарифов от монополистов в этой сфере? Согласилась поднять оплату на 5 тенге убирайте одну штатную единицу из своего департамента и так пока один начальник не останется
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16399
Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились повысить тарифы на газ и свет в Костанайской области после некоторых раздумий
Отправлено: 17.04.25 - 15:02
#6
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Цитата:
abaika95:

С языка снял. Тоже хотел написать, а зачем они ваще нужны?. Все равно тарифы ростут. Бюджет может с экономить на антимонопольщиках. Там же целая армия кормится.) экономия существенная будет. :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1915
Re: Если чуть-чуть, то можно? Антимонополисты согласились...
Отправлено: 18.04.25 - 00:04
#7
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Цитата:
abaika95:
Раз антимнополисты не смогли удержать рост тарифов то можно чучуть сократить штат антимонопольной службы

....вопрос возникает кто будет их сокращать? ты,я,мы....как избавляться от дармоедов?
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