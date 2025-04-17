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Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51555
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 15:43
Инициатором акции стал 70-летний пенсионер Байбатыр Магауиянович ЖАКУПОВ - сын одного из фронтовиков Магауи Жакупова. Он живёт на той же улице и на свои средства приобрёл баннер с именами и краткими биографиями семи ветеранов, установив его возле своего дома. Там же и посадили деревья.
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Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 15:43
Цитата:
Как все таки наигранно!
Очнись, война идет уже 11й год между русскими войсками и украинскими, где гибнут и наши казахи и как мой 19ти летний племяш, который пошел убивать таких же как он украинцев и сам погиб в луганских лесопосадках.
Не надо лгать себе и особенно другим, что мы живем в мире..
[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 16:45]
чтобы мы сегодня жили в мире.
Как все таки наигранно!
Очнись, война идет уже 11й год между русскими войсками и украинскими, где гибнут и наши казахи и как мой 19ти летний племяш, который пошел убивать таких же как он украинцев и сам погиб в луганских лесопосадках.
Не надо лгать себе и особенно другим, что мы живем в мире..
[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 16:45]
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 15:53
Комментарий удален модератором.
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 16:04
Цитата:
Ключевое слово. Не путайте теплое с мягким. В кз относительно спокойно. Не мутите воду
111:
добровольцами
добровольцами
Ключевое слово. Не путайте теплое с мягким. В кз относительно спокойно. Не мутите воду
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 16:06
Идея сама по себе хорошая! Но вы слышите, где-то уже идет сборка бензопилы, которая через годы откронирует эту аллею... Неблагодарное это дело - в Костанае и области деревья сажать. Все равно загубят. Так или иначе.
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 16:11
Цитата:
А почему мой племяш погиб на войне?
Он родился и жил тут, казахстанец как говорится, пошел в армию служить российскую, там и погиб.
Тоже своего рода казах, хотя он по моему татаринобульбаш.
Сестра моя бульбашка, зерносовхоз Дружба.
vofkakst:
В кз относительно спокойно.
В кз относительно спокойно.
А почему мой племяш погиб на войне?
Он родился и жил тут, казахстанец как говорится, пошел в армию служить российскую, там и погиб.
Тоже своего рода казах, хотя он по моему татаринобульбаш.
Сестра моя бульбашка, зерносовхоз Дружба.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3730
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 16:38
Вечно путаю Тобыл, который Затоболовка с Тоболом, который станция и посёлок. Дайте Затоболовке нормальное название, не похожее со станцией!
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2564
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 16:44
Прошу не отклоняться от темы статьи. Идите во Флуд, пожалуйста.
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 16:59
Цитата:
Тема войны и мира, а так же заигрывания со словом Мир, это не отклонение от темы, это ее следствие.
Тимур Гафуров:
Прошу не отклоняться от темы статьи.
Прошу не отклоняться от темы статьи.
Тема войны и мира, а так же заигрывания со словом Мир, это не отклонение от темы, это ее следствие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3730
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 17:08
сегодня деревья посадили, а завтра назначат нового акима-временщика, он возьмёт и снесёт все посадки...
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 17:25
Давайте для всеобщего понимания. Речь идет О ТЕРРИТОРИИ РК! Здесь нет военных действий, операций и прочего. Низкий поклон тем, кто за мирное небо над головой отдал свои жизни и здоровье.
Не надо везде приплетать РуУкр тему.
Вот еще бы в кст аллеи высаживались. И опекались соответствующими отделами акимата....
Не надо везде приплетать РуУкр тему.
Вот еще бы в кст аллеи высаживались. И опекались соответствующими отделами акимата....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16399
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 18:30
Цитата:
Не-а. На карте это улица где то глубоко от центра. Туда руки кронистов не дотянуться. У них основная цель центр отчекрыжить. Загубить все деревья, а потом новые посадить. И бабосики списать.))
Думаю эти тополя будут долго жить)
vofkakst:
где-то уже идет сборка бензопилы, которая через годы откронирует эту аллею.
где-то уже идет сборка бензопилы, которая через годы откронирует эту аллею.
Не-а. На карте это улица где то глубоко от центра. Туда руки кронистов не дотянуться. У них основная цель центр отчекрыжить. Загубить все деревья, а потом новые посадить. И бабосики списать.))
Думаю эти тополя будут долго жить)
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 18:54
Цитата:
Хм..
Война была на территории РК или вмего Советского Союза?
Зачем подминать понятия то?
Они Герои РК или Герои Советского Союза?
vofkakst:
Речь идет О ТЕРРИТОРИИ РК! Здес
Речь идет О ТЕРРИТОРИИ РК! Здес
Хм..
Война была на территории РК или вмего Советского Союза?
Зачем подминать понятия то?
Они Герои РК или Герои Советского Союза?
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 20:51
Цитата:
Дык это вы начали все смешивать)))
111:
Очнись, война идет уже 11й год между русскими войсками и украинскими,
Очнись, война идет уже 11й год между русскими войсками и украинскими,
Дык это вы начали все смешивать)))
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1915
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 23:52
......идея хорошая высадить деревья в память о ветеранах ВОВ но страшно то что инициатор человек пожилой и когда его не станет,кто будет следить за деревьями,а так климат у нас суровый эти деревья первые годы надо холить и лилеить ,жаль будет если погибнут как правило это сегодня происходит....
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