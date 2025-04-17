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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 368 из 369«1...366367368369»
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:05
#5506
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[Исправлено: YESNO, 17.04.2025 - 21:07]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4197
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:11
#5507
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Цитата:
YESNO:
[Исправлено: YESNO, 17.04.2025 - 21:07]

Цитата:
YESNO: база логическая есть ? или так же картинка с большими буквами ...
:lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2260
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:13
#5508
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Цитата:
YESNO:

Иногда лучше промолчать.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:27
#5509
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а нет - осталось написать вам что они там все- нацисты ...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:29
#5510
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Цитата:
Skeptic:
Иногда лучше промолчать

так когда нет никаких аргументов
тогда один остаётся .
вы же себя тролликом не считаете ?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:31
#5511
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Цитата:
Эл-починно:

что хотели то сказать по существу .
или снова вагон обид и маленькая тележка ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4197
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:41
#5512
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Цитата:
YESNO:
что хотели то сказать по существу .


А вы что? Своими большими букавками с видео?
Цитата:
YESNO:
или снова вагон обид и маленькая тележка ?

:lol: 8-)
У вас практически все посты "неясные" - будьте любезны пояснять! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.04.2025 - 21:43]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4197
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:47
#5513
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Цитата:
YESNO:
что хотели то сказать по существу .

Эту фразу я мог бы практически каждым, вашем комментарием ставить.
Из вежливости, не делаю! :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:48
#5514
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Цитата:
Эл-починно:
А вы что? Своими большими букавками с видео?

главное не победа а участие !
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:49
#5515
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Цитата:
Эл-починно:
Эту фразу я мог бы практически каждым, вашем комментарием ставить.

так я то здесь каким боком
с себя начните .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4255
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 21:25
#5516
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Цитата:
Эл-починно:
У вас практически все посты "неясные" - будьте любезны пояснять!


Да давно ж замечено - мутный он: мутно мыслит и мутно излагает. Но с претензией на значимость!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 21:42
#5517
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Цитата:
таноми52:
Да давно ж замечено - мутный он: мутно мыслит и мутно излагает. Но с претензией на значимость

тетраграмматон с вами , это так всегда кто в парадигме дихотомии живёт . для них остальные мутные с мутными мыслями , но с себя тяжело начать. проще же по другому .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4197
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 21:53
#5518
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Цитата:
таноми52:
Но с претензией на значимость!

И последнее слово держать! :lol: Есть тут ещё один такой, ну или два может. :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1589
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:08
#5519
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Цитата:
Эл-починно:
И последнее слово держать

если у вас заканчиваются аргументы логические , только смайлики и шуточки в итоге окончания и многоточия . другие то здесь как почему ?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2260
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:11
#5520
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Цитата:
YESNO:
если у вас заканчиваются аргументы

:-) Смешной вы.
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