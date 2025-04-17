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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:05
[Исправлено: YESNO, 17.04.2025 - 21:07]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:11
Цитата:
Цитата:
YESNO:
[Исправлено: YESNO, 17.04.2025 - 21:07]
[Исправлено: YESNO, 17.04.2025 - 21:07]
Цитата:
YESNO: база логическая есть ? или так же картинка с большими буквами ...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:13
Цитата:
Иногда лучше промолчать.
YESNO:
Иногда лучше промолчать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:27
а нет - осталось написать вам что они там все- нацисты ...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:29
Цитата:
так когда нет никаких аргументов
тогда один остаётся .
вы же себя тролликом не считаете ?
Skeptic:
Иногда лучше промолчать
Иногда лучше промолчать
так когда нет никаких аргументов
тогда один остаётся .
вы же себя тролликом не считаете ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:31
Цитата:
что хотели то сказать по существу .
или снова вагон обид и маленькая тележка ?
Эл-починно:
что хотели то сказать по существу .
или снова вагон обид и маленькая тележка ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:41
Цитата:
А вы что? Своими большими букавками с видео?
Цитата:
У вас практически все посты "неясные" - будьте любезны пояснять!
[Исправлено: Эл-починно, 17.04.2025 - 21:43]
YESNO:
что хотели то сказать по существу .
что хотели то сказать по существу .
А вы что? Своими большими букавками с видео?
Цитата:
YESNO:
или снова вагон обид и маленькая тележка ?
или снова вагон обид и маленькая тележка ?
У вас практически все посты "неясные" - будьте любезны пояснять!
[Исправлено: Эл-починно, 17.04.2025 - 21:43]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:47
Цитата:
Эту фразу я мог бы практически каждым, вашем комментарием ставить.
Из вежливости, не делаю!
YESNO:
что хотели то сказать по существу .
что хотели то сказать по существу .
Эту фразу я мог бы практически каждым, вашем комментарием ставить.
Из вежливости, не делаю!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:48
Цитата:
главное не победа а участие !
Эл-починно:
А вы что? Своими большими букавками с видео?
А вы что? Своими большими букавками с видео?
главное не победа а участие !
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 20:49
Цитата:
так я то здесь каким боком
с себя начните .
Эл-починно:
Эту фразу я мог бы практически каждым, вашем комментарием ставить.
Эту фразу я мог бы практически каждым, вашем комментарием ставить.
так я то здесь каким боком
с себя начните .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4255
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 21:25
Цитата:
Да давно ж замечено - мутный он: мутно мыслит и мутно излагает. Но с претензией на значимость!
Эл-починно:
У вас практически все посты "неясные" - будьте любезны пояснять!
У вас практически все посты "неясные" - будьте любезны пояснять!
Да давно ж замечено - мутный он: мутно мыслит и мутно излагает. Но с претензией на значимость!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 21:42
Цитата:
тетраграмматон с вами , это так всегда кто в парадигме дихотомии живёт . для них остальные мутные с мутными мыслями , но с себя тяжело начать. проще же по другому .
таноми52:
Да давно ж замечено - мутный он: мутно мыслит и мутно излагает. Но с претензией на значимость
Да давно ж замечено - мутный он: мутно мыслит и мутно излагает. Но с претензией на значимость
тетраграмматон с вами , это так всегда кто в парадигме дихотомии живёт . для них остальные мутные с мутными мыслями , но с себя тяжело начать. проще же по другому .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 21:53
Цитата:
И последнее слово держать! Есть тут ещё один такой, ну или два может.
таноми52:
Но с претензией на значимость!
Но с претензией на значимость!
И последнее слово держать! Есть тут ещё один такой, ну или два может.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:08
Цитата:
если у вас заканчиваются аргументы логические , только смайлики и шуточки в итоге окончания и многоточия . другие то здесь как почему ?
Эл-починно:
И последнее слово держать
И последнее слово держать
если у вас заканчиваются аргументы логические , только смайлики и шуточки в итоге окончания и многоточия . другие то здесь как почему ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.04.25 - 22:11
Цитата:
Смешной вы.
YESNO:
если у вас заканчиваются аргументы
если у вас заканчиваются аргументы
Смешной вы.
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