Отправлено: - 21:42

таноми52:

Да давно ж замечено - мутный он: мутно мыслит и мутно излагает. Но с претензией на значимость

Цитата:тетраграмматон с вами , это так всегда кто в парадигме дихотомии живёт . для них остальные мутные с мутными мыслями , но с себя тяжело начать. проще же по другому .