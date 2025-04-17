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Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51555
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 17.04.25 - 15:37
Все в тот вечер выдохнули, узнав, что Степанова "закроют в психушке на год" за попытки суицида, и со спокойной душой покинули Данияра. Но подсудимый почти сразу вернулся и убил подростка. Можно ли было оградить Данияра от убийцы?
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Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 15:37
Комментарий удален модератором.
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 17.04.25 - 15:39
Комментарий удален модератором.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 713
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 16:17
жуть. Исходя из информации, которая тут размещена, полагал бы дать Степанову максимальный срок. (жаль вышки нет), а матери тоже лет 15 как минимум. И еще выяснить, что за правила такие в психушке, когда считаются с желанием пациентов?
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 17.04.25 - 16:51
Кстати, почему стерли первый коммент, мать не наблюдала, как сына убивают?
Судя по вашей статье она смотрела спокойно
Цитата:
Пока сын стонал и Степанов спокойно курил, что делала мать?
[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 17:54]
Судя по вашей статье она смотрела спокойно
Цитата:
Степанов зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка всё видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошёл на кухню и закурил.
Пока сын стонал и Степанов спокойно курил, что делала мать?
[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 17:54]
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 16:57
По второму комменту.
НГ , объясните пожалуйста, что сие означает?
Цитата:
То тогда кто она ему была?
НГ , объясните пожалуйста, что сие означает?
Цитата:
поскольку тот на постоянной основе с Ириной не жил, отчимом Данияру не был, а был лишь любовником Жарковой.
То тогда кто она ему была?
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 140
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 17:42
Ой, что-то меня терзают смутные сомнения. Что-то подсказывает, что врачи то лукавят...
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1386
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 17:43
ИМХО, ее надо признать соучастницей, поскольку у нее была возможность защитить сына, но она это не сделала. Нормальная мать за сына зубами бы загрызла, а эта чаек попивала с убийцей. Поражаюсь!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3730
Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после попытки суицида, выясняли в суде Костаная
Отправлено: 17.04.25 - 17:47
вопрос, почему мамаша сразу не позвонила в полицию?
жалко пацана, погиб ни за что, из-за мамаши про...ки
жалко пацана, погиб ни за что, из-за мамаши про...ки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16399
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 18:35
Цитата:
Ну а че себя то не до резал?. Духа не хватило? В штаны навалил от страха. Беззащитного подростка мог а себя жалко стало. Ну надеюсь сгниёт на зоне.
Затем попытался этим же ножом убить себя.
Ну а че себя то не до резал?. Духа не хватило? В штаны навалил от страха. Беззащитного подростка мог а себя жалко стало. Ну надеюсь сгниёт на зоне.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 817
Re: Почему убийцу подростка не поместили в психбольницу после...
Отправлено: 17.04.25 - 21:59
Неужели после таких чудовищных убийств, гос-во так и будет прогибаться под "демократию",созданную на развале СССР, которая создана в других странах для превращения личности в безмолвное существо, живущее за счет цифр, и ради цифр, и не вернет смертную казнь для такого биомусора, процветающего в этой стране! В стране создана такая жалость к преступникам! Неужели страна катится в страну безответственности, в страну, где отсутствует реальная кара за содеянное, а только создается видимость наказаний в виде штрафов или только лишения свободы за счет налогов населения,бизнеса! Когда что-то изменится, ведь кроме тяжких преступлений, процветает правовой нигилизм, отсутствие контроля со стороны народных масс, которых оттерли от самоуправления на примере маслихатов?
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