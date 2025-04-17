Отправлено: - 15:43

чтобы мы сегодня жили в мире.

[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 16:45]

Цитата:Как все таки наигранно!Очнись, война идет уже 11й год между русскими войсками и украинскими, где гибнут и наши казахи и как мой 19ти летний племяш, который пошел убивать таких же как он украинцев и сам погиб в луганских лесопосадках.Не надо лгать себе и особенно другим, что мы живем в мире..