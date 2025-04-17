Отправлено: - 16:51

Степанов зашёл в комнату к спящему Нургалиеву, убедился, что мать подростка всё видит, и принялся избивать его. После первых ударов - молотком по голове - Данияр попытался встать. Степанов стал душить его "предметом, не установленным следствием". Пока Данияр стонал от боли, Степанов пошёл на кухню и закурил.

[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 17:54]

Кстати, почему стерли первый коммент, мать не наблюдала, как сына убивают?Судя по вашей статье она смотрела спокойноЦитата:Пока сын стонал и Степанов спокойно курил, что делала мать?