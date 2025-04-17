Отправлено: - 17:01





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55738 ыл назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55738 Ранее должность посла Казахстана в Украине более пяти лет занимал Дархан Калетаев.Источник:

Цитата:это типа его так наказали отправив в украину потому что он по дине смаиловой ничего добиться в черногории не смог вчера?)))Цитата:этого лучше с работы вообще выгнатьза 5 лет ниразу не смог свое Я в украине показать и честь казахстана отстоятьни во время скандалов ничеготишину поймал и отсиживался