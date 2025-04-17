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≡ Нового посла Казахстана в Украине назначил президент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51554
Нового посла Казахстана в Украине назначил президент
Отправлено: 17.04.25 - 16:18
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Указом Главы государства Толежан Барлыбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Украине. До этого, с 2018 года, он совмещал должности послов в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44217
Re: Нового посла Казахстана в Украине назначил президент
Отправлено: 17.04.25 - 16:18
#1
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Свой, человек Назарбаева.
Назарбаев как видим все равно силен, везде в разных странах его люди..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17981
Re: Нового посла Казахстана в Украине назначил президент
Отправлено: 17.04.25 - 17:01
#2
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Цитата:
ыл назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

Источник:


это типа его так наказали отправив в украину потому что он по дине смаиловой ничего добиться в черногории не смог вчера?)))

Цитата:
Ранее должность посла Казахстана в Украине более пяти лет занимал Дархан Калетаев.

Источник:


этого лучше с работы вообще выгнать
за 5 лет ниразу не смог свое Я в украине показать и честь казахстана отстоять
ни во время скандалов ничего
тишину поймал и отсиживался
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