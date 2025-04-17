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≡ Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51554
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 15:43
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Инициатором акции стал 70-летний пенсионер Байбатыр Магауиянович ЖАКУПОВ - сын одного из фронтовиков Магауи Жакупова. Он живёт на той же улице и на свои средства приобрёл баннер с именами и краткими биографиями семи ветеранов, установив его возле своего дома. Там же и посадили деревья.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44217
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 15:43
#1
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Цитата:
чтобы мы сегодня жили в мире. 


Как все таки наигранно!
Очнись, война идет уже 11й год между русскими войсками и украинскими, где гибнут и наши казахи и как мой 19ти летний племяш, который пошел убивать таких же как он украинцев и сам погиб в луганских лесопосадках.
Не надо лгать себе и особенно другим, что мы живем в мире..

[Исправлено: 111, 17.04.2025 - 16:45]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44217
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 15:53
#2
Комментарий удален модератором.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1216
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 16:04
#3
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Цитата:
111:
добровольцами

Ключевое слово. Не путайте теплое с мягким. В кз относительно спокойно. Не мутите воду
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1216
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 16:06
#4
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Идея сама по себе хорошая! Но вы слышите, где-то уже идет сборка бензопилы, которая через годы откронирует эту аллею... Неблагодарное это дело - в Костанае и области деревья сажать. Все равно загубят. Так или иначе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44217
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 16:11
#5
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Цитата:
vofkakst:
В кз относительно спокойно.

А почему мой племяш погиб на войне?
Он родился и жил тут, казахстанец как говорится, пошел в армию служить российскую, там и погиб.
Тоже своего рода казах, хотя он по моему татаринобульбаш.
Сестра моя бульбашка, зерносовхоз Дружба.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3729
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 16:38
#6
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Вечно путаю Тобыл, который Затоболовка с Тоболом, который станция и посёлок. Дайте Затоболовке нормальное название, не похожее со станцией!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2564
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 16:44
#7
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Прошу не отклоняться от темы статьи. Идите во Флуд, пожалуйста.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44217
Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой Отечественной войны появилась в Тобыле
Отправлено: 17.04.25 - 16:59
#8
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Прошу не отклоняться от темы статьи.

Тема войны и мира, а так же заигрывания со словом Мир, это не отклонение от темы, это ее следствие.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3729
Re: Тополя в честь фронтовиков - Аллея памяти участников Великой...
Отправлено: 17.04.25 - 17:08
#9
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сегодня деревья посадили, а завтра назначат нового акима-временщика, он возьмёт и снесёт все посадки...
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