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≡ Казахстан больше не будет содержать иностранных легионеров за счёт бюджета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51547
Казахстан больше не будет содержать иностранных легионеров за счёт бюджета
Отправлено: 16.04.25 - 09:59
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3726
Казахстан больше не будет содержать иностранных легионеров за счёт бюджета
Отправлено: 16.04.25 - 09:59
#1
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Это ограничение легко обойдут. Первый способ - быстренько сделать иностранцу казахстанский паспорт. И всё, по документам он уже свой. Второй способ - будут напрягать бизнес "спонсировать" и уже на эти, якобы добровольные пожертвования бизнеса будут покупать легионеров в те же футбольные клубы. .

[Исправлено: юля елиссева, 16.04.2025 - 11:16]
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
736
Re: Казахстан больше не будет содержать иностранных легионеров...
Отправлено: 16.04.25 - 14:27
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Первый способ - быстренько сделать иностранцу казахстанский паспорт

все прям в очереди стоятЦитата:
юля елиссева:
будут напрягать бизнес "спонсировать"

на форму фк "Тобол" когда последний раз смотрели?
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