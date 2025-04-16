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Частный судебный исполнитель заблокировала счета инвалиду, платившему алименты. Что решил суд в Костанае?
Частный судебный исполнитель заблокировала счета инвалиду, платившему алименты. Что решил суд в Костанае?
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